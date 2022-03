Tunic annonce son arrivée sur le Xbox Game Pass avec son trailer de lancement

Malgré le fait que le jeu soit exclusif au PC et aux consoles Xbox, Tunic n’avait toujours pas confirmé son arrivée dans le Xbox Game Pass, fait désormais rare à notre époque. Le titre n’était pas non plus dans le dernier planning dévoilé du programme de Microsoft, laissant penser qu’il avait été injustement oublié. Mais c’était pour mieux nous faire la surprise, puisqu’il a attendu le jour de sa sortie et la tenue du TwitchGaming Showcase: [email protected] pour officialiser tout cela.

Le petit renard se faufile dans le catalogue

Oui, Tunic est bien compris dans le Xbox Game Pass, et ce dès maintenant. C’est grâce au trailer de lancement du jeu que l’on apprend cela, tout en découvrant des nouvelles images de gameplay toutes mignonnes, qui cachent un challenge bien relevé.

Vous pouvez donc dès maintenant le tester vous-même si vous êtes abonné au Game Pass, sans dépenser un centime supplémentaire, ce qui est toujours bon à prendre.

Notre test est actuellement en cours, et il arrivera très prochainement sur le site. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre récente interview de Andrew Shouldice, le créateur de Tunic.