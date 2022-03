Tunic : Le meilleur Zelda-like moderne ? Test en vidéo

Malgré l’avalanche de grosses productions ces dernières semaines, difficile de passer à côté de Tunic, tant sa direction artistique nous tape dans l’oeil. Après des années de développement, le jeu est enfin disponible et est même compris directement dans le Xbox Game Pass, pour qu’encore plus de monde puisse découvrir cette aventure rafraichissante, mais aussi exigeante, comme on l’indique dans notre test écrit.

Histoire d’en savoir plus, vous pouvez dès à présent visionner notre test vidéo avec des captures maison. L’occasion de revenir sur toutes les qualités du jeu, mais aussi ses quelques défauts qui doivent être notés.

Tunic est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.