Tunic : Le Zelda-like est maintenant disponible sur PlayStation et Switch

Annoncé en 2017 et en développement depuis de longues années, Tunic est arrivée plus tôt dans l’année sur PC et les consoles Xbox. Le jeu d’action aventure inspiré par Zelda a été largement bien accueilli par la critique et les joueurs, et fait son entrée aujourd’hui sur les autres supports. L’occasion de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour fêter ça.

Le renard fait le tour des consoles

Six mois après sa disponibilité Xbox, voici que Tunic se rend jouable sur l’ensemble des plateformes. Avec sa bouille adorable et son aventure réussie, le renard avait su séduire notre équipe comme le prouve notre test et la bonne note qui l’accompagne. Avec son inspiration évidente empruntée à Zelda, le soft mélange énigmes, exploration mais aussi des affrontements parfois corsés et quelques mécaniques empruntées aux Souls. Un mélange réussi, qui devrait plaire à une bonne majorité de la communauté en recherche d’un titre rafraichissant.

Tunic est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 29.99€ et sur Nintendo Switch à 27.99€. Le titre est également déjà sorti sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.