Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu No Straight Roads. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Les objectifs et descriptions sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Le rock surpuissant

Obtiens tous les trophées dans NO STRAIGHT ROADS.

Termine l’audition.

Bats DJ Subatomic Supernova.

Bats Sayu.

Bats DK West pour la première fois.

Bats Yinu.

Bats les 1010.

Bats Ève.

Bats Tatiana.

Détruis le satellite en pleine chute.

Bats DJ Sub sans être mis K.-O.

Bats Sayu sans être mis K.-O.

Bats DK West dans n’importe quel combat sans être mis K.-O.

Bats Yinu sans être mis K.-O.

Bats les 1010 sans être mis K.-O.

Bats Ève sans être mis K.-O.

Bats Tatiana sans être mis K.-O.

Fais ta première interview avec l’animateur.

Recrute Kliff.

Recrute Gigi.

Nourris 5 fois Elliegator.

Prends 5 fois l’Elliecoptère.

Obtiens 4 objets de collection.

Obtiens 8 objets de collection.

Obtiens 14 objets de collection.

Obtiens 18 objets de collection.

Obtiens 22 objets de collection.

Obtiens tous les objets de collection.

Termine tous les défis de boss en mode Difficile.

Termine tous les défis de boss en mode Taré.

Termine tous les défis de boss en mode Parade.

Termine tous les défis de boss en mode Parade parfaite.

Ramasse un autocollant en ville.

Colle ton premier autocollant sur un instrument.

Mets 4 autocollants sur un instrument.

Déverrouille ta première compétence.

Active ta première compétence de palier 5.

Déverrouille toutes les compétences du jeu.

Sélectionnez RECOMMENCER lorsque l’écran FIN DU CONCERT apparaît pour la première fois

Lance avec succès une planète vers DJ Sub en utilisant la transformation de Zuke.

Tue 50 espadons.

Détruis 8 robots pendant un combat contre les 1010.

Utilise la Chevelure enflammée contre Ève.

Mets 4 autocollants de vitesse de déplacement sur un instrument.

Mets 4 autocollants de dégâts sur un instrument.

Déverrouille un appareil Mini Qwasa.

Déverrouille tous les appareils Mini Qwasa.

