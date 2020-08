No Straight Roads diffuse en musique son trailer de lancement

À l’occasion de sa sortie en ce mardi 25 août, No Straight Roads, le jeu d’action rythmique du studio malaisien Metronomik dévoile son trailer de lancement en mettant en scène Mayday et Zuke dans la ville de Vinyl City.

Let’s rock baby

Faire exister le rock pour renverser un empire électro en battant les plus gros musiciens du genre de la ville, à travers un gameplay mêlant action et rythme, le tout jouable en solo ou en coop locale, la vidéo nous résume parfaitement ce à quoi on peut s’attendre dans No Straight Roads.

Mais si vous souhaitez en savoir davantage sur ce que le titre de Metronomik a dans le ventre, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre test, qui montre que de notre côté, nous avons été plus que convaincus par la qualité du jeu et sa capacité à amener de la fraîcheur sur la scène vidéoludique.

No Straight Roads est dès à présent disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.