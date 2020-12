No Straight Roads fête Noël avec une mise à jour gratuite

Disponible depuis le 25 août, le jeu musical indépendant No Straight Roads va avoir droit à une mise à jour aux couleurs des fêtes de fin d’année et ce, gratuitement peu importe le support.

Noël dans No Straight Roads

Ainsi, en passant par le menu de boss dans Vinyl City, les joueurs et joueuses pourront rejouer les niveaux décorés façon Noël, tandis que les boss seront quant à eux déguisés selon le même thème. Les musiques seront également remixées pour l’occasion.

Cette petite mise à jour cosmétique baptisée « Christmas Edition » sera disponible plus tard cette semaine sur PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via l’Epic Games Store