Trials of Mana : Démo confirmé, trailer final et gameplay dévoilé

Alors que les médias viennent d’être autorisés à publier leurs premières impressions sur Trials of Mana suite à un événement privé (retrouvez les nôtres), Square Enix a publier une toute nouvelle bande-annonce. Considérée comme étant le trailer final, cette vidéo nous apprend surtout une bonne nouvelle : une démo arrive.

Une démo qui arrive demain

Cette démo de Trials of Mana, qui avait déjà fuité, confire son arrivée pour le 18 mars. Elle sera donc disponible ce mercredi et sera accessible sur PC, PlayStation 4 et Switch. Elle proposera aux joueurs de découvrir le début du jeu, à partir du moment où le protagoniste rencontre les autres membres du groupe, et le tout, jusqu’à la bataille du premier boss. On apprend aussi qu’il sera possible de garder et de transférer les données de sauvegarde dans le jeu complet à son lancement.

Plusieurs de nos confrères ont pu capturer une partie de la session démo à laquelle nous avons participé. C’est notamment le cas de Gematsu, Famitsu, Gamespot ou encore IGN. On vous les met un peu plus bas, en vous rappelant que ce remake de Trials of Mana est attendu pour le 24 avril sur les plateformes précédemment citées.