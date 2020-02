Une démo pour Trials of Mana en fuite sur le PlayStation Store

Après nous avoir présenté Charlotte et Kévin, Trials of Mana s’apprête à refaire parler de lui. Mieux encore, il devrait bientôt être jouable. C’est le tracker de jeux Gamstat qui recense absolument tout ce qui arrive sur le PlayStation Store qui vient de faire mention d’une fiche pour une démo du jeu. Celle-ci devrait donc prochainement arriver.

Une démo en approche

Ce n’est pas la première fois qu’une fiche produit apparaît un peu trop tôt. Le retour de Patapon 2 Remastered avait déjà fait les frais d’une fuite similaire. On peut donc apercevoir une démo pour Trials of Mana qui devrait arriver sur le PlayStation Store prochainement et ce, sur les différents territoires (Japon, Europe, Amérique, Asie).

Pour le moment, Square Enix n’a encore rien officialisé mais nul doute que l’éditeur ne tardera pas à confirmer la chose. Reste plus qu’à connaître sa date de disponibilité, son contenu et si elle sera accessible sur les autres plateformes – même si cela parait évident. Quant à la sortie de Trials of Mana, elle est fixée au 24 avril sur PC, PlayStation 4 et Switch.