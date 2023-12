Le trailer tant attendu de GTA 6 sera diffusé le mardi 5 décembre

Un trailer déjà historique ?

Rockstar a décidé de ne pas attendre trop longtemps en décembre pour nous parler de son prochain jeu. L’évènement aura donc lieu la semaine prochaine puisque le premier trailer de GTA 6 sera diffusé ce mardi à 15 heures (heure française).

On imagine que sa diffusion sera très suivie avec des fans qui vont s’amuser à décortiquer ce premier trailer dans la foulée. On peut aussi penser que l’actualité sera plutôt calme mardi prochain pour le reste de l’industrie, étant donné que les autres studios et éditeurs ne voudront pas voir leurs annonces être complètement occultées par le phénomène GTA 6 (s’il se nomme bien comme cela).

Ce qui ne doit pas forcément arranger les affaires de Geoff Keighley, qui aurait bien aimé avoir cette annonce lors de son prochain show. Heureusement pour lui, les Game Awards auront lieu deux jours plus tard, ce qui laissera peut-être le temps aux réseaux sociaux pour se reposer de cette bande-annonce afin de concentrer à nouveau toute leur attention sur la cérémonie.

On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour ce qui sera sans doute la vidéo la plus importante de l’année à l’échelle de l’industrie, tant la série captive le public et le milieu du jeu vidéo (voire de la pop culture tout court).