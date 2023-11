C’est Sam Houser, cofondateur de Rockstar, qui a pris la parole sur Twitter afin de confirmer les dires de Bloomberg en annonçant que l’entreprise va fêter ses 25 ans d’existence avec la publication prochaine du trailer de GTA 6. Enfin, du « prochain Grand Thef Auto ». Ce trailer sera donc diffusé dans le courant du mois de décembre :

Les regards sont donc tournés vers les Game Awards même si cette piste n’est pas forcément des plus crédibles. Rockstar n’a jamais eu besoin de se mêler à un évènement du genre et n’a donc pas vraiment besoin de Geoff Keighley pour mettre en avant son prochain jeu (c’est plutôt le présentateur qui aurait besoin de ce trailer). Donc on pariera plutôt pour un évènement à part, centré sur le jeu, ce qui semble être plus probable.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023