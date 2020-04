Bandai Namco vient de sortir un nouveau trailer pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, une vidéo se concentrant sur l’équipe d’Amérique et intitulée « America Junior Youth ».

Deux très grands joueurs

Après nous avoir dévoilé l’équipe d’Allemagne dans un précédent trailer, Captain Tsubasa: Rise of New Champions se montre encore un peu plus avec la présentation de la jeunesse américaine, un duo haut en couleur, athlétique et talentueux.

La vidéo nous montre l’agile et charismatique gardien prénommé Cheikh Azwan ainsi que l’explosif et robuste Blake Martin. Le duo va faire des ravages et leur adversaires devront redoubler d’effort pour contrer les tirs de l’attaquant et pour marquer face à la muraille américaine.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est prévu pour l’année 2020 sans plus de détails, et ce sur PlayStation 4, Switch et PC.