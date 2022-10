Accueil » Actualités » Tower of Fantasy : La version 2.0 est maintenant disponible avec Vera et Ruby

En quelques mois seulement, Tower of Fantasy a déployé de nombreuses mises à jour. Sorti en août dernier, l’action RPG gacha déploie déjà sa version 2.0, un rythme soutenu justifié par la volonté des développeurs de rattraper la version chinoise. Celle-ci apporte de nouvelles zones, un nouveau simulacre et de nombreuses nouveautés.

La 2.0 est déployée sur Tower of Fantasy

Avec sa mise à jour 2.0, Tower of Fantasy accueille un nouveau monde : Vera. Celui est divisé en deux parties, avec un désert immense qui comporte de nombreuses zones, et Mirroria, un, grande cité cyberpunk qui regorge d’activités. Un nouveau Simulacre fait aussi son apparition, Ruby, de type feu, et l’on a désormais la possibilité de poursuivre l’histoire principale. Deux nouvelles Opérations Conjointes sont aussi accessibles dès aujourd’hui.

On vous avait déjà résumé les nouveautés dans un article dédié, avec tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour 2.0 de Tower of Fantasy. Mais on vous liste le patchnote officiel, qui regorge probablement de détails supplémentaires.

Patchnote 2.0 Tower of Fantasy

Nouveautés de contenus

Nouvelle carte « Secteur de Vera », qui comprend Mirroria, la ville cyberpunk, et les zones de l’Entrespace (ajout d’une fonction qui vous permet de passer « Aesperia » pour commencer « Vera »)

Nouvelle histoire – Le Pays du sable

Nouveau simulacre et nouvelle matrice, Ruby

Le niveau maximum passe à 80 avec de nouvelles récompenses

Nouvel équipement à débloquer – Machine de combat

Nouvelles instances, dont « Le dénouement » et « Vallée de chagrin »

Nouveaux niveaux de difficultés disponibles dans les instances et ans les raids, et la fréquence des récompenses mondiales augmente

« Épreuves dimensionnelles » 6 et « Domaine spatio-temporel » 6

Niveau de Vortex 75

Les objets de récompense ont été ajustés dans certaines instances

Nouveau système de tenues pour Mi-a

Carte de changement de sexe disponible dans les boutiques

Nouvel événement « Un nouveau départ » pour les joueurs entrant sur un serveur en ligne depuis 30 jours et qui créent un nouveau personnage

Un événement spécial pour les joueurs en retard, appelé « Redémarrage de la Chaussée stellaire »

Récompenses et boutiques de soutien disponibles pour les nouveaux joueurs qui participent aux événements en équipe

Nouvelles missions de primes de vérons quotidiennes

Nouvelles missions de primes quotidiennes pour Vera et Aesperia

Correctifs

Augmentation des récompenses en cristalithe (violet) et cristalithe (orange) dans certains combats

Optimisation de la méthode de guidage des Explorateurs en mission pour les niveaux inférieurs à 40

Inclusion de la description de l’effet d’esquive dans la description de la compétence Revolver flamboyant 6

Correction de la condition qui déclenche l’attaque de décharge de l’Exterminateur.

Mises à jour relatives aux manettes

Optimisation de l’expérience utilisateur et de l’IU

Optimisation de certains problèmes de performance des modèles

Correction de problèmes de traduction et de localisation

Optimisation des niveaux de difficulté pour certains raids

Optimisation des récompenses hebdomadaires en cristaux obscurs pour le Fantasme séquentiel

Optimisation du temps de réapparition des boss et des récompenses sur l’île artificielle

Optimisation des missions d’activité hebdomadaire et des récompenses, et la progression de l’activité hebdomadaire et les récompenses seront réinitialisées après la mise à jour.

Compensations

Compensation pour la maintenance : cristal obscur x300

Compensation pour les bugs corrigés : cristal obscur x200

Compensation pour le changement de sexe : carte de changement de sexe x1

Compensation pour l’ajustement de la cristalithe dans les instances : solution de vitalité x3

Compensation pour la réinitialisation hebdomadaire de l’activité : cristal obscur x100

Compensation pour les raids : Orientateur spatial I x1

Tower of Fantasy est disponible sur PC via Steam et le Launcher officiel, iOS et Android.