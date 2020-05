Annoncé avant-hier soir sur le stream d’Adrien « ZeratoR » Nougaret, le plus gros tournoi ouvert au public depuis le début de Valorant aura lieu début mai. Avec un jeu très semblable à CS:GO, il n’est pas étonnant de voir de tels événements pointer le bout de leur nez.

La Mandatory CUP

Comme vous pouvez le constater sur l’image ci-dessus, ce tournoi sera ouvert au public avec 128 équipes européennes soit 640 joueurs ce qui en fait le plus gros tournoi européen du jeu et surement l’un des plus gros tournoi mondial. A priori les équipes seront tirées au sort par le streamer, mais l’organisation se réserve le droit de garder quelques places pour les équipes les plus fortes (notamment les vainqueurs du tournoi G2).

ZeratoR commentera la compétition à partir des demies-finales avec le streamer AlphaCast.

Le tournoi est en partenariat avec le site Mandatory.gg, Twitch et Riot Games (pour ce dernier, le streamer ne l’a uniquement évoqué durant son annonce en live) qui offrent un cashprize de 10 000 euros pour le top 3. Toutes les informations pour les inscriptions sont disponibles sur cette page.