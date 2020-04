Disponible en bêta depuis quelques temps (pour les plus chanceux), Valorant est le nouveau jeu de Riot Games après League of Legends et Teamfight Tactics. Ce nouveau FPS ne cache pas ses inspirations provenant essentiellement d’un certain Counter Strike: Global offensive. Ayant quelques dizaines d’heures de jeu sur Valorant et bien plus sur la licence Counter Strike, nous vous livrons nos conseils pour bien débuter.

Ce guide est destiné à vous inculquer les bases du jeu, il s’inspire aussi des erreurs commises par les débutants qui ne sont pas habitués, soit aux FPS en général, soit à la série de Valve.

Bien connaître les capacités de chaque personnage

Avant de vous lancer, il faut savoir que Valorant se démarque un tant soi peu de Counter Strike avec ses personnages. Ces agents (comme on les appelle) possèdent des capacités uniques qu’il faut connaître sous peine de se faire surprendre un paquet de fois et de mourir bêtement. Il est ainsi conseillé d’utiliser chacun d’eux dans une partie personnalisée pour voir comment ils fonctionnent. En outre, cela vous permettra de choisir un agent qui convient à votre style de jeu et de le maîtriser un minimum avant de vous lancer contre de vrais joueurs.

Si jamais vous ne possédez pas tous les agents (certains doivent être débloqués), vous pouvez toujours lire la liste de leurs compétences ainsi que leurs effets respectifs. Cela vous évitera de tomber à cause d’une flèche transperçant les murs ou encore d’être tué depuis des hauteurs.

Bien gérer son argent

Dans Valorant, les compétences et les armes s’achètent avec de l’argent gagné à chaque round. Le montant dépend souvent de vos actions collectives (comme poser une bombe) ou personnelles (comme tuer un ennemi). En tant que jeu d’équipe, il est important d’être synchrone avec vos partenaires et de voir l’argent de manière globale.

Il ne faut donc pas hésiter à acheter une arme à un compagnon si celui-ci le demande ou au contraire d’économiser tous ensemble pour être plus efficace lors du round suivant. Mieux vaut être tous logés à la même enseigne avec un pistolet pendant un round que d’être désorganisé et de créer des failles pour vos adversaires pendant tout le match à cause d’un manque d’équipement de la part d’un ou deux membres de votre équipe.

Ne foncez pas tête baissée, c’est avant tout une guerre psychologique en équipe

Comme Counter Strike, jouer à Valorant est avant tout un jeu où l’on doit poser des stratégies même si celles-ci sont simplistes. Si vous êtes un attaquant, vous devez synchroniser vos assauts pour perturber au maximum les défenseurs sur un site. Attaquer de deux côtés en même temps ou bloquant la vision à des endroits stratégiques par exemple. Comme on dit dans le milieu, il y a beaucoup de « mind game ». A l’image du jeu de Go, vous devez prévoir les actions de vos adversaires.

Si vous êtes un défenseur, le plus important est par exemple de tenir au maximum un point donné afin que vos alliés aient le temps d’arriver en renfort et de piéger les ennemis. Que ce soit dans Counter Strike ou Valorant, l’action qui décrit au mieux ce jeu psychologique c’est lorsque la bombe est posée et qu’il ne reste plus qu’un attaquant et un défenseur. L’attaquant va tout faire pour se cacher et attendre le bon moment pour vaincre le défenseur qui doit se précipiter pour désamorcer la bombe. Ce dernier peut alors tenter un faux désamorçage pour faire sortir l’attaquant de son trou et le coucher, ou bien compter sur l’inaction de l’attaquant en faisant croire à une fausse manœuvre.

Dans le FPS de Riot, ce duel est encore plus intense car la bombe peut être désamorcer en deux temps. En désamorçant jusqu’à la moitié de la jauge, vous reprendrez au milieu si vous retentez la procédure après l’avoir interrompue.

Mieux vaut jouer le temps que le kill

L’erreur la plus souvent commise lors des matchs, c’est l’impatience. On a souvent tendance à croire que tuer les ennemis est la meilleure façon de gagner, mais c’est rarement le cas ici. On retrouve le plus souvent ce défaut lorsque l’on a le rôle de défenseur. Dans ce cas de figure, vous êtes en position de force car l’ennemi doit attaquer sans savoir où vous êtes exactement. En outre, les attaquants ont un temps limite pour poser la bombe, vous devez donc jouer sur leur impatience pour prendre le dessus.

De même pour les attaquants lorsque la bombe est posée. Ne tenter pas de tuer les ennemis en les cherchant ou tenant des positions trop exposées. Attendez-les pour les surprendre ou pour les faire tourner en rond, et ainsi gagner de précieuses secondes car même si toute votre équipe tombe, tant que la bombe explose, c’est gagné.

Si les chances de perdre un round sont fortes, sauvez vos armes

Cela rejoint notre point sur la gestion de l’argent. Lorsque vous êtes pratiquement certain qu’un round est perdu, ne jouez pas au héros en perdant bêtement vos armes. Il est parfois plus sage de se cacher et d’économiser de l’argent pour le round suivant ou acheter une arme à un collègue qui a les poches vides. De plus, si l’ennemi se met à vous chercher en courant partout, vous pourrez leur faire perdre de l’argent ce qui apportera un avantage non négligeable pour la suite.

On précise également qu’il ne sert à rien d’économiser l’arme de base ou de sauver une arme lors d’un round décisif sous peine d’être moqué par toute votre équipe et vos adversaires.

Quelles armes choisir ?

Bizarrement (ou logiquement), Valorant reprend à peu de choses près la méta de Counter Strike : Global Offensive (Ak-47, M4, AWP pour faire court). En ce qui concerne les armes de poing, Ghost est sans doute la meilleure arme pour le premier round. Elle ressemble d’ailleurs à l’usp de CS:GO, stable et précise pour mettre facilement des balles dans la tête de vos ennemis avec une bonne cadence de tir. Sheriff est une arme que l’on pourrait comparer au Desert Eagle de CS:GO. Si votre aim est assez propre, entre vos mains ce sera une véritable machine à « Head Shots ». Par contre, si vous manquez votre tir il y a peu de chance de rattraper le coup.

Phamtom et Vandal sont donc les meilleurs fusils d’assaut de leur catégorie et même du jeu. Que l’on soit précis ou que l’on maîtrise les rafales de tirs, ils restent sans conteste des valeurs sûres. L’Operator (l’équivalent de l’AWP) est également très efficace car elle tue le plus souvent en un coup, cependant il est nécessaire de bien gérer les distances et comme pour le Sheriff, à courte-portée, vous n’avez pas le droit à l’erreur.

Cela ne veut pas dire que les autres armes sont inutiles, mais elles sont sans doute moins efficaces que celles citées précédemment. Par contre, certaine situation peuvent exiger que l’on se force à acheter. Dans ce cas il est conseillé de prendre le Spectre ou le Marshal.

Marquez des arrêts pour tirer

Valorant, comme CS:GO, a un gameplay assez particulier en ce qui concerne le tir. Il pourra par exemple déconcerter les joueurs de Call of Duty car la licence possède un style un peu plus bourrin et réaliste dirons-nous. Il est ainsi très important de marquer des arrêts lorsque vous tirez pour être le plus précis possible. Bouger en tirant est tout simplement une garantie de perdre votre duel. Dans 90 % des cas tirer directement dans la tête des ennemis restent la meilleure option pour les vaincre rapidement. De l’entraînement est donc requis si vous n’êtes pas habitué à cette précision des tirs.

Personnalisez votre viseur

Dans l’optique d’être toujours plus précis, un bon viseur peut faire une petite différence. Chaque joueur a ses préférences et cela peut vous être profitable au niveau de la visibilité. Qu’il soit statique ou dynamique, avec ou sans point au centre, rouge ou bleu, chaque détail a son importance. N’hésitez donc pas à en tester plusieurs pour dénicher celui avec lequel vous serez le plus à l’aise et enchaîner les tirs dans la tête.

Pour cela il vous suffit d’aller dans les paramètre du jeu (en haut à gauche sur la page d’accueil) et d’aller dans l’onglet réticule.

En espérant que ce guide débutant pour Valorant vous aidera à gagner vos parties et prendre du plaisir. Vous pouvez aussi poursuivre votre découverte du jeu avec notre premier avis en vidéo sur Valorant.