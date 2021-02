Top ventes jeux vidéo en France semaine 5 : Mais où s’arrêtera Nintendo ?

Après vous avoir dévoilé le classement des ventes de jeux vidéo en France lors de la semaine 4 la semaine dernière publié par le S.E.L.L., il est temps de découvrir le Top 5 des ventes de jeux vidéo toutes plateformes confondues et plateforme par plateforme. Il s’agit, on le rappelle, des ventes physiques de jeux et ne prenant pas en compte la part non négligeable du dématérialisé de nos jours.

L’organisme S.E.L.L. établit le classement des meilleures ventes avec une semaine de retard sur le calendrier civil. Cette semaine, nous découvrons le classement des ventes de jeux vidéo pour la semaine 5 à savoir du 1er au 7 février 2021. On note encore la suprématie de Nintendo et l’absence totale de Xbox dans le classement.

Quelles sont les meilleures ventes jeux vidéo en semaine 5 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 5 :

Le top 3 par plateforme

L’organisme édite également un classement des ventes pour chacune des plateformes :

PlayStation 5

Call of Duty : Black Ops Cold War. Werewolf: The Apocalypse: Earthblood. Assassin’s Creed Valhalla.

PlayStation 4

Call of Duty : Black Ops Cold War. FIFA 21. Assassin’s Creed Valhalla.

Xbox Series

Assassin’s Creed Valhalla. Hitman III. Call of Duty : Black Ops Cold War.

Xbox One

Call of Duty : Black Ops Cold War. FIFA 21. Cyberpunk 2077.

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe. Animal Crossing : New Horizons. Ring Fit Adventure.

Nintendo 3DS

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo. Mario Kart 7. New Super Mario Bros. 2.

PC (physique uniquement)

Football Manager 2021. Microsoft Flight Simulator. Les Sims 4 : Edition Standard.

Et voilà pour cette fois, dans une semaine nous découvrirons le top des ventes de jeux vidéo pour la semaine 6.