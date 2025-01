Plutôt que d’opter pour la classique organisation par ordre de sortie, nous avons décidé de lister les jeux par ordre de visibilité. En commençant par ceux qui ont fait le plus de bruit, à côté desquels vous n’avez pu passer que si vous pêchiez sur un chalutier en haute mer. Nous ferons ensuite dévier notre trajectoire vers des titres moins connus, pour finir sur une catégorie plus vaporeuse, listant quant à elle les productions en early et autres mises à jour majeures. Maintenant que tout est dit, plongeons dans le vif du sujet. Rappelons toutefois qu’il s’agit d’une sélection qui n’a pas la prétention d’être exhaustive, ce qui veut dire qu’on vous invite grandement à nous faire part des titres qui manquent selon vous (et à faire preuve d’indulgence si votre coup de cœur n’est pas mentionné).

Les évidences

Like a Dragon : Infinite Wealth – Un Yakuza majeur

Date de sortie : 26/01/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S

L’année débutait TRES fort, fin janvier, avec un épisode majeur de la célèbre franchise de SEGA et du Ryu Ga Gotoku Studio. Like a Dragon : Infinite Wealth (que vous pouvez aussi appeler Yakuza 8 si vous êtes nostalgique de l’ancienne appellation) est un RPG au tour par tour, très similaire en apparence à ce que proposait Yakuza : Like a Dragon quelques années plus tôt. Les différences ne tardent néanmoins pas à pointer le bout de leur nez, puisque ce nouveau volet permet désormais des déplacements en combat, intègre tout un système à la Pokémon ainsi qu’une île façon Animal Crossing, et regorge de contenu pour une durée de vie absolument colossale… Oh, et il est aussi le premier titre de la saga à s’extirper du Japon, proposant un tout nouvel espace de jeu situé à Hawaï. Une vraie bouffée d’air frais, à qui nous réservions personnellement un accueil extrêmement chaleureux.

Granblue Fantasy Relink – Sérieux concurrent à Tales of Arise

Date de sortie : 01/02/2024

Supports : PC / PS4 / PS5

Début février, c’était au tour d’un tout nouveau challenger de faire son apparition : Granblue Fantasy Relink. Alors, quand on dit « nouveau », on entend surtout « par chez nous ». Parce que la franchise est très populaire en Asie. En Occident, nous n’avions jusque là eu droit qu’à deux jeux de combat fort sympathiques, mais relativement passés inaperçus chez le grand public. Mais voici que ce nouvel opus tente quelque chose de plus ambitieux, et surtout qui colle plus à notre sujet du jour, puisqu’il s’agit d’un Action-RPG. Son principal attrait, en dehors de son aspect visuel réussi, c’est son système de combat extrêmement dynamique, qui n’a rien à envier à celui d’un Tales of Arise, profitant par ailleurs d’une galerie de personnages jouables plutôt intéressante. Quoi qu’il en soit, nous l’avons bien reçu dans nos colonnes.

Persona 3 Reload – Première livraison de l’année pour Atlus

Date de sortie : 02/02/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S

Longtemps espéré, avant d’être carrément réclamé par les fans de la franchise, le remake de Persona 3 a enfin vu le jour. Une version qui ne manque pas de qualités, avec pour commencer une refonte très convaincante sous Unreal Engine 4, et une réorchestration des musiques qui fait mouche. Mais c’est bien sûr la possibilité d’explorer plus librement les lieux connus des fans ainsi que la mise en scène plus travaillée que l’on retient le plus. À côté de cela, le titre fait des choix, que tout le monde ne verra pas du même œil, notamment au niveau du contenu inédit assez mince, ou encore l’absence d’une partie de ce que Persona 3 Portable et FES apportaient de neuf par rapport au jeu initial. Reste que Persona 3 Reload est assurément, et incontestablement, le meilleur moyen actuel de découvrir cette aventure qui, en termes d’ambiance et de scénario, n’a pas pris la moindre ride.

Final Fantasy VII Rebirth – Bonjour open world

Date de sortie : 29/02/2024

Supports : PC / PS5

Un mois tout rond après Like a Dragon, un titre autrement plus attendu pointait enfin le bout de son nez : Final Fantasy VII Rebirth. Suite du très bon Final Fantasy VII Remake, il constitue le second volet d’une trilogie, et s’émancipe enfin de Midgar pour laisser les joueurs vagabonder librement dans de vastes espaces. Le titre reprend le système de combat du précédent en le bonifiant, s’arme d’une quantité de contenu annexe et d’un scénario fort bien mis en scène, ne lésine pas sur les panoramas sublimes, tandis que sa bande sonore est une franche réussite. On y trouve aussi un certain nombre de mini-jeux plutôt marquants. Seule ombre au tableau finalement, une technique qui toussote, et quelques éléments scénaristiques qui font un peu tâche. Mais cela ne nous a pas empêché de lui réserver une note quasi-parfaite, rassurez-vous !

Dragon’s Dogma II – Capcom n’en finit pas d’exceller

Date de sortie : 22/03/2024

Supports : PC / PS5 / Xbox Series X|S

Mise en pause le temps de développer l’excellent Devil May Cry 5, la série Dragon’s Dogma s’offrait en mars dernier un second volet qui, s’il n’a pas mis tout le monde d’accord, a néanmoins réussi à nous convaincre pleinement. Véritable ode à l’aventure, la vraie, Dragon’s Dogma II s’arme d’un système de combat d’une richesse insoupçonnée, d’une mécanique de pions encore plus aboutie que dans le premier jeu, et bien sûr d’un monde ouvert très réussi. Alors il faut néanmoins savoir où vous mettez les pieds, parce que le titre n’est pas évident à prendre en main, regorge d’embuscades au coin de chaque chemin, et que le challenge ne manque pas dans son aventure conséquente. Toutefois, il serait dommage de l’éviter pour ce simple constat, qui nous renvoie un peu aux titres de From Software en un sens, d’autant que des propositions aussi radicales ne courent pas les rues.

Unicorn Overlord – Vanillaware à son prime

Date de sortie : 08/03/2024

Supports : PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

Studio loin d’être aussi connu qu’un Square Enix ou un Bethesda, à l’envergure assez moindre finalement, Vanillaware a pourtant accouché de certaines des expériences les plus marquantes que l’on ait pu connaître. Géniteur de titres mémorables tels que Odin Sphere, Dragon’s Crown ou 13 Sentinels : Aegis Rim, il accouchait cette année de Unicorn Overlord, d’un genre différent de ce à quoi il nous avait habitués jusque là. On fait face à un Tactical-RPG d’un genre hybride, lorgnant vers le classique tour par tour autant que vers le temps réel, pour un résultat qui nous a pleinement convaincus. Comme d’habitude avec le studio, Unicorn Overlord est par ailleurs extrêmement beau, et sa bande son marque l’esprit durablement. Proposé à un prix très raisonnable à son lancement, et disponible sur tous les supports du marché (excepté les mobiles et le PC), il n’attend plus que vous, ayant déjà réussi à convaincre plus d’un million de joueurs !

Eiyuden Chronicles : Hundred Heroes – Suikoden je crie ton nom

Date de sortie : 23/04/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

On peut affirmer sans détour que, du côté du RPG, Eiyuden Chronicles : Hundred Heroes comptait parmi les plus lourdes attentes de l’année 2024. Il faut dire qu’il promettait beaucoup, avec pour commencer un hommage appuyé à la disparue série Suikoden (même si un remaster des deux premiers arrive). Hommage qui va bien au delà des systèmes et inspirations scénaristiques, puisqu’on retrouve à la barre plusieurs noms ayant œuvré chez Konami, notamment Yoshitaka Murayama. Le résultat c’est un titre réussit, plutôt massif en matière de contenu, à l’aspect visuel charmant, notamment en ce qui concerne les personnages. Ce qui tombe bien, puisqu’en bon héritier spirituel de Suikoden, le nombre de combattants à recruter est assez conséquent. S’il ne semble pas égaler son modèle, en témoigne notre test qui évoque quelques faiblesses, Eiyuden Chronicles : Hundred Heroes est néanmoins un très bon RPG et un immanquable de l’année.

Paper Mario : La Porte Millénaire – Un classique revisité

Date de sortie : 23/05/2024

Support : Switch

Visiblement décidé à faire revenir d’entre les morts quelques uns de ses titres les plus appréciés de tous les temps, après le retour de Metroid Prime ou de Super Mario RPG par exemple, Nintendo a cette année opté pour un remake de Paper Mario : La Porte Millénaire. Titre culte de la Gamecube, il fait suite directe au Paper Mario de la Nintendo 64, s’armant d’un scénario plus consistant, de personnages encore plus rigolos, pour une aventure absolument mémorable. Si cette version 2024 nous a semblé manquer d’un petit quelque chose, il n’en demeure pas moins que le titre est bourré de qualités encore aujourd’hui. On le recommande en priorité aux nostalgiques et aux jeunes joueurs, mais il conviendra certainement à tous ceux qui apprécient le RPG à petite dose, ainsi qu’aux aficionados de la marque au plombier moustachu !

Shin Megami Tensei V : Vengeance – La version ultime

Date de sortie : 14/06/2024

Supports : PC/ PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

On aurait presque été tenté de le placer dans une autre catégorie, puisqu’à première vue Shin Megami Tensei V : Vengeance n’est qu’une version gonflée en contenu du Shin Megami Tensei V de 2021. Pourtant, avec ses changements bien sentis dans le scénario, ses améliorations en pagaille dans la manière d’explorer le monde ou de combattre, et ses ajouts conséquents (notamment en matière d’ennemis mémorables), cette cuvée 2024 peut finalement être considérée comme un titre à part entière. Une version à qui nous avons d’ailleurs attribué une meilleure note que le titre d’origine, et qu’on vous recommande chaudement. D’autant que si vous êtes tenté de vous la jouer puriste, en préférant commencer par l’aventure initiale sans les changements apportés par Vengeance, cette nouvelle version permet ce choix en lançant une nouvelle partie. Que demander de plus ?

Visions of Mana – Retour salvateur d’une série disparue

Date de sortie : 29/08/2024

Supports : PC/ PS4 / PS5 / Xbox Series X|S

On l’avait crue disparue, pourtant ce n’était finalement que pour mieux la voir revenir sous un meilleur jour : la série des Mana s’offrait un nouvel épisode en août dernier. Et quel épisode ! Visions of Mana c’est un univers très riche, s’armant d’un aspect visuel qui fait immédiatement mouche, et de personnages auxquels on s’attache vite. Son système de combat en temps réel compte parmi ce qui se fait de mieux dans le genre, se révélant particulièrement grisant manette en mains, et les possibilités en découlant sont plutôt nombreuses. On ne lui reproche finalement qu’un scénario un peu trop bateau. Ce qui ne nous a pas empêché de lui attribuer une excellente note ! Un titre qu’il faut savourer, par ailleurs, car depuis sa sortie on parle de la fermeture du studio de développement… de là à dire que la série est de nouveau en pause, il n’y a qu’un pas…

Metaphor : ReFantazio – Atlus transforme l’essai… encore

Date de sortie : 11/10/2024

Supports : PC/ PS4 / PS5 / Xbox Series X|S

Attendu de pied ferme par nombre d’amoureux de RPG, et tout particulièrement par les fans du studio Atlus à qui l’on doit nombre de pépites dans le genre, Metaphor : ReFantazio a frappé fort. Non seulement le titre est d’une grande richesse, mais il propose en plus un univers original dans lequel se plonger ne requiert qu’un peu de patience, puisque évidemment le titre est particulièrement verbeux. Un mal pour un bien, en un sens, puisqu’à la manière d’un Persona (dont il reprend une bonne partie des mécaniques), le dernier titre d’Atlus vaut en bonne partie pour ses protagonistes auxquels on s’attache vite. Reste une progression calendaire qui ne plaira pas à tout le monde, comme c’est le cas avec Persona là encore, ainsi qu’un système de combat riche et profond, mettant en avant les Archétypes, sortes de jobs, permettant des compositions extrêmement vastes. Une excellente pioche, qui se savoure sans faim !

Romancing Saga 2 : Revenge of the Seven – Remake d’un classique méconnu en Occident

Date de sortie : 24/10/2024

Supports : PC/ PS4 / PS5 / Switch

Avec toutes les cartouches à paraître au cours du mois d’octobre dans la catégorie RPG, il y a de bonnes chances pour que vous soyez passé à côté de Romancing Saga 2 : Revenge of the Seven, quand bien même il avait de solides arguments à faire valoir. Le titre de Square Enix est non seulement un remake d’un titre jamais sorti par chez nous, mais en plus il s’inscrit dans une série méconnue dans nos contrées longtemps hostiles au J-RPG. Pourtant, s’il n’est clairement pas le meilleur représentant de son genre s’étant frayé un chemin jusqu’à cette longue liste de jeux, il demeure une solide expérience malgré tout. Dans le genre classique revisité, il se place sur le haut du panier, et saura ravir les inconditionnels du J-RPG à l’ancienne. Les autres auront peut-être plus de mal avec sa profusion de combats et ses personnages moins mémorables que chez ses congénères.

Ys X : Nordics – Fidèle à lui-même

Date de sortie : 25/10/2024

Supports : PC/ PS4 / PS5 / Switch

Autre jeu très attendu, Ys X : Nordics s’annonçait dans la continuité des deux précédents volets de la franchise de Falcom. Et effectivement, on y retrouve tout ce qui faisait le charme et la force de ces Action-RPG acclamés : un système de combat ultra-dynamique et particulièrement jouissif, des personnages attachants, un contenu solide et une bande son aux petits oignons. La petite nouveauté de cet opus, c’est bien sûr son cadre maritime, avec une exploration en bateau menant à la découverte de nombreuses petites îles, mais aussi à de véritables combats en mer. Petite ombre au tableau, l’exploration du monde est un peu moins organique et appréciable que chez les récents opus de la franchise. Ce qui n’empêche pas Ys X de s’armer d’un rythme soutenu et d’une histoire qui, bien que très classique, fonctionne fort bien. On vous renvoie à notre test pour plus d’informations, bien entendu.

Mario & Luigi : L’épopée Fraternelle – La Switch n’a pas dit son dernier mot

Date de sortie : 25/10/2024

Support : Switch

Très attendu par les fanatiques de la marque au plombier moustachu, Mario & Luigi : L’épopée Fraternelle n’a pas déçu ! Neuf longues années après la parution du dernier véritable opus en date, Paper Jam Bros., ce nouvel épisode frappait fort, avec pour commencer un aspect visuel qui marque la rétine, et des mécaniques riches, variées et originales. Classique en matière de progression, il parvient néanmoins à surprendre les fans de la franchise mettant en avant les deux célèbres frères en s’armant de nouveautés bien senties, notamment en combat ou pendant les phases d’exploration. Quant à son scénario, bien qu’on ne l’attendait pas particulièrement sur cet aspect, Mario & Luigi : L’épopée Fraternelle se révèle très agréable à suivre, notamment grâce à un humour omniprésent, et des personnages attachants. Un titre auquel nous réservions un accueil extrêmement chaleureux dans nos colonnes.

Dragon Age : The Veilguard – Polémique risible face à succès d’estime

Date de sortie : 31/10/2024

Support : PC / PS5 / Xbox Series X|S

Alors celui-là, c’est un cas d’école. Dragon Age, série iconique de Bioware, studio que l’on connaît aussi pour Star Wars KOTOR et Mass Effect, a beaucoup évolué depuis son tout premier épisode. Au point de s’être forgé une toute nouvelle identité artistique à l’occasion de sa dernière sortie. Dragon Age : The Veilguard est en effet bien plus coloré que ses prédécesseurs. Pour cette raison, et pour d’autres encore plus idiotes, le titre a subit du review bombing et une véritable campagne de la haine sur le net. Même notre test écrit n’y a pas échappé… Pourtant, et n’en déplaise à ceux qui crient à la propagande progressiste comme si leur vie en dépendait, Dragon Age : The Veilguard est un très bon Action-RPG. Le seul point que l’on remettra en question ici, finalement, c’est sa construction assez linéaire, détonnant à côté de l’épisode Inquisition. Mais rien de bien méchant.

Dragon Quest III HD-2D Remake – Un classique revisité

Date de sortie : 14/11/2024

Supports : PC / PS5 / Xbox Series X|S / Switch

Série débutée à la fin des années 1980, ayant fait partie des précurseurs de ce que l’on appellera quelques années plus tard le J-RPG, Dragon Quest aura mis beaucoup de temps à investir les consoles européennes, puisqu’il aura fallu attendre son huitième volet numéroté, sur PlayStation 2. Un titre communément admis comme faisant partie de la crème des jeux de rôle, tous supports confondus. Mais on oublie un peu vite, puisque n’ayant jamais eu l’occasion d’y toucher légalement, que bien avant lui régnait en maître un certain Dragon Quest III, véritable pionnier du genre, ayant posé les bases de ce que sera le RPG à la japonaise, et dont on retrouve encore des réminiscences aujourd’hui. Un titre mémorable, qui s’offrait cette année un véritable remake en HD-2D, probablement le meilleur moyen pour le ramener d’entre les morts sans le défigurer. Dragon Quest III HD-2D Remake compte parmi les meilleurs jeux de rôle de l’année, et nous lui attribuions une note en conséquence dans nos colonnes.

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl – Sortie compliquée n’est pas incompatible avec excellence

Date de sortie : 20/11/2024

Supports : PC / Xbox Series X|S

Près de quinze ans après la sortie du dernier volet en date, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl sortait en fanfare sur PC et Xbox Series X|S. Celui que l’on n’attendait plus, ayant subit de si nombreux reports que les mauvaises langues avaient fini par parler d’une annulation prochaine, est finalement arrivé un peu cassé, certes, serti d’une multitude de bugs en tous genres (comme ses prédécesseurs finalement), mais n’a pourtant rien à envier aux autres RPG en vue subjective que nous avons connus ces dernières années. Pourvu d’un univers extrêmement riche et immersif, d’un aspect visuel certes daté mais néanmoins unique, de mécaniques variées et d’un challenge corsé, le titre ne démérite finalement que du côté de son scénario oubliable et de ses personnages vite expédiés. Ce que l’on retient surtout de S.T.A.L.K.E.R. 2, c’est son ambiance, et quelque part c’était ce qui pouvait lui arriver de mieux. Voilà pourquoi nous lui réservions un accueil relativement chaleureux.

Fantasian Neo Dimension – Dernier né du papa de Final Fantasy

Date de sortie : 05/12/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch / iOS

Si son nom résonne différemment aujourd’hui, il fut un temps où Hironobu Sakaguchi était assis en tailleur sur le toit du monde. Père de la franchise Final Fantasy, il s’est écarté de Square Enix pour fonder son propre studio, Mistwalker, destiné à poursuivre sa création de RPG à la nippone comme bon lui semblait. En résulte une belle quantité de titres mémorables, de Blue Dragon à Lost Odyssey, en passant par The Last Story. Dernier né en date, Fantasian Neo Dimension a choisi de sortir en deux parties en exclusivité sur la plateforme Apple Arcade… avant de s’offrir une version complète sur consoles et PC. Si le titre ne réinvente pas la roue, il a néanmoins de solides qualités, notamment un aspect visuel original, ses décors étant tous conçus à partir de dioramas photographiés, et un système de combat utilisant des lignes pour toucher plusieurs ennemis à la fois. Un solide représentant de son genre, qui ne souffre finalement que de son support initial, ayant laissé quelques traces dans sa version finale.

Les confidentiels

Terra Memoria – Une pépite indé et française, que demander de plus ?

Date de sortie : 27/03/2024

Support : PC / PS5 / Xbox Series X|S / Switch

Réalisé par le développeur indépendant La Moutarde, à qui l’on devait déjà le très sympathique Old School Musical, Terra Memoria est un RPG résolument inspiré par les productions d’un autre temps, tout particulièrement en provenance du pays du soleil levant. Visuellement plutôt attrayant, cherchant un moyen (plutôt efficace) de rivaliser avec le style HD-2D des productions Square Enix, le titre se révèle plutôt riche et a reçu de très bonnes critiques (même si nous sommes personnellement passés à côté). Riche de mécaniques diverses, avec notamment des énigmes environnementales et la reconstruction d’un village, Terra Memoria se finit certes en moins de vingt heures, mais saura probablement en marquer nombre d’entre vous, ne serait-ce qu’avec son chouette character design ou sa bande son très agréable à l’oreille ! Une démo est disponible sur Steam.

The Thaumaturge – Ra-Ra-Raspoutine

Date de sortie : 04/03/2024

Supports : PC / PS5 / Xbox Series X|S

En attendant son remake très attendu du tout premier The Witcher, le studio polonais Fool’s Theory a profité de cette année 2024 beaucoup trop chargée pour frapper un gros coup. Enfin, gros oui, mais bruyant pas tant que cela, puisque The Thaumaturge, s’il a bien mérité son succès d’estime, n’a toutefois brillé que dans des sphères particulières. On constate même rapidement que la presse francophone a majoritairement boudé ce jeu assez singulier. Pourtant, on tient là un mélange assez savoureux entre Disco Elysium et Vampyr, autant pour l’ambiance que pour les mécaniques de jeu. The Thaumaturge c’est un titre résolument adulte, à ne pas mettre entre toutes les mains puisqu’il peut s’avérer un brin dérangeant par moment, et étrangement profond pour une production de cet acabit. Pas de démo Steam, mais un tarif plutôt abordable.

Dread Delusion – The Elder Scrolls chez les indés

Date de sortie : 14/05/2024

Support : PC / PS5 / Xbox Series X|S / Switch

Vous êtes probablement passé à côté, comme beaucoup d’autres amateurs de RPG, pourtant Dread Delusion a toutes les armes pour trouver son public. Un univers original pour commencer, autant en matière de couleurs que d’aspect visuel. Le titre s’inspire en effet de productions old school, s’armant d’une touche pixelisée qui rend vraiment bien. Mais c’est surtout en matière de gameplay et d’intentions qu’il marque les esprits, puisque d’une certaine manière on peut le considérer comme un véritable héritier spirituel de la franchise The Elder Scrolls. Or il ne détonne pas à côté des productions de Bethesda Softworks, si ce n’est en matière de durée de vie, puisqu’il se révèle beaucoup plus court que ses modèles. Bien qu’il ne soit absolument pas aussi solide et touffu en matière de contenu qu’un Skyrim, il saura assurément vous offrir une aventure dépaysante et prenante, et le tout pour moins de 20 euros !

Cat Quest III – Une aventure trop miaougnonne

Date de sortie : 08/08/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

On prend les mêmes et on recommence, mais en mieux ! C’est globalement le crédo de Cat Quest, une franchise qui ne paie pas de mine, mais qui a pourtant de solides arguments dans sa manche. Avec pour commencer de l’open world, vous avez bien lu, le tout dans un monde qu’il est possible de parcourir à patounes ou en bateau. Mais aussi toutes sortes de chats (à réserver aux amoureux des félins, bien évidemment !), et un système de combat orienté action qui fonctionne très bien. Court, Cat Quest III n’en demeure pas moins un jeu complet qui véhicule tout plein de bons sentiments, et n’est de toute façon pas vendu bien cher (moins de 20 euros), en plus d’être disponible sur tous les supports du marché, exception faite des mobiles. La petite cerise sur le gâteau, c’est qu’une démo est disponible sur Steam.

Keylocker | Turn Based Cyberpunk – Tout est dans le titre

Date de sortie : 18/09/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

Développé par de véritables faiseurs de l’ombre, loin d’en être à leur coup d’essai puisque nous leur devons pas moins de cinq jeux en cinq ans (un bon ratio, il faut l’admettre), Keylocker | Turn Based Cyberpunk pioche dans de multiples inspirations pour se forger sa propre identité. On y trouve du Blade Runner dans l’univers très urbain, du Ghost in the Shell dans les designs des personnages, ou encore du Guitar Hero parmi les mécaniques… Un mélange assez étrange, auquel s’ajoute tout un système de combat façon Tactical RPG, et une touche visuelle très propre au studio, faisant assurément indépendant et old school. Le résultat, c’est un titre qui ne plaît pas à tout le monde, mais a su convaincre parmi les curieux qui ont eu l’occasion de l’essayer. Lui aussi propose une démo sur Steam.

Card-en-Ciel – Entre Megaman Battle Network et Hearthstone

Date de sortie : 24/10/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

Tout est dans le sous-titre ! Passé complètement inaperçu par chez nous, Card-en-Ciel était pourtant attendu par une maigre poignée de fans de Megaman Battle Network, dont il se revendique comme un héritier spirituel. Héritier qui ne lésine pas sur les reprises éhontées, en matière de mécaniques et de visuels. Mais qu’à cela ne tienne, le Rogue-lite mélangeant Deckbuilding et RPG de INTI CREATES a mis tout le monde d’accord dès sa sortie. Proposé un peu plus d’une vingtaine d’euros, il s’arme d’un système de combat d’une efficacité assez lunaire, le rendant étrangement addictif, d’une histoire narrée à la manière d’un Visual Novel qui fait le café, et bien sûr d’un contenu conséquent. Le tout avec une durée de vie qui n’a pas à rougir face à la concurrence, bien entendu. À noter qu’une démo est disponible sur Steam, et que le jeu nécessite une configuration relativement abordable pour tourner.

Les hors catégorie

Monomyth – Le King’s Field indépendant ?

Date de l’early : 03/10/2024

Support : PC

A l’image d’un Lunacid l’année passée, lui aussi fort réussi, Monomyth peut se voir comme un véritable héritier spirituel de la disparue franchise King’s Field de From Software. Il s’agit donc de Dungeon Crawler en vue à la première personne, avec un gameplay façon Action-RPG, le tout dans des environnements sombres et oppressants. On est sur du très classique, mais puisque le genre et la franchise dont il s’inspire ont mis les voiles hors de l’actu depuis un moment, alors difficile de voir cela comme une mauvaise nouvelle. Reste que le titre est actuellement en phase d’early access, ce qui peut autant être une bonne qu’une mauvaise nouvelle, en fonction du nombre de joueurs intéressés et de l’investissement du développeur. En tout cas, si vous souhaitez vous y essayer, cela ne vous coûtera pas plus de 20 euros.

Sea of Stars – Une mise à jour pour les gouverner toutes

Date de la maj : 12/11/2024

Support : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch

Alors celui-ci, on ne l’avait pas vraiment vu venir ! Titre indépendant ayant marqué les esprits en 2023, et notamment par chez nous avec un test plutôt élogieux, Sea of Stars ne semblait pas destiné à un tel avenir. Malgré des chiffres de ventes impressionnants, on s’attendait à ce que Sabotage Studio passe vite à autre chose, pour nous proposer un tout nouveau genre d’expérience. Pourtant, cette année nous avions droit à une mise à jour majeure, en attendant un DLC à paraître en 2025. Au programme, de la coopération locale jusqu’à trois, un prologue repensé, l’ajout de cinématiques inédites, des modifications du système de combat, un nouveau mode Speedrun, trois modes de difficulté à choisir en début de partie, de nouvelles reliques, ou encore une localisation en québécois… Que demander de plus ? Ah oui, une gratuité totale, bien évidemment ! À noter que cette mise à jour est dispo sur tous les supports.

Path of Exile 2 – Diablo IV n’a qu’à bien se tenir…

Date de l’early : 06/12/2024

Support : PC

Celui-là, par contre, on l’attendait de pied ferme ! Après un premier épisode extrêmement apprécié par les amateurs de Hack’n Slash, puisque représentant globalement tout ce qui se faisait de meilleur dans le genre tout en étant entièrement free-to-play, Path of Exile 2 attisait les passions avant même sa sortie. Depuis l’ouverture de son accès anticipé, les choses se passent très bien pour Grinding Gear Games, le développeur et éditeur : malgré le fait que cette prise en main en avance soit payante, par opposition à la sortie finale qui se fera là encore gratuitement, ce sont plus d’un million de joueurs qui se sont donnés rendez-vous. Un très joli score, qui s’est accompagné par de gros problèmes de serveurs, c’était à prévoir, un détail qu’on imagine voir corrigé d’ici à la parution finale, attendue pour la mi-2025. En tout cas, les premiers retours sont édifiants, malgré une propension à appuyer sur la difficulté qui, si elle ne surprend guère, confirme que Path of Exile 2 n’est pas à mettre entre toutes les mains.

Diablo IV : Vessel of Hatred – … à moins que !

Date de sortie du DLC : 08/10/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S

Oui, on sait, le prix de cette extension en a refroidi beaucoup, on comprend pourquoi. Trente euros pour un DLC, c’est beaucoup, même si Elden Ring se permet la même chose et que personne ne semble vraiment avoir quelque chose à y redire. Quoi qu’il en soit, Diablo IV : Vessel of Hatred a malgré tout une quantité assez hallucinante de nouveautés à faire valoir, avec pour commencer une nouvelle classe plutôt convaincante, permettant des changements de forme très appréciables. Mais c’est aussi un nouveau pan scénaristique, une nouvelle zone très agréable à l’œil, un nouveau donjon plutôt colossal destiné aux joueurs en fin de partie, l’apparition des runes qui permettent de jouer des capacités de plusieurs classes en une, ou encore l’ajout de nouveaux événements mondiaux. On vous renvoie à notre article dédié pour en savoir plus, mais en ce qui nous concerne on vous le dit sans détour : nous sommes conquis ! À noter qu’une démo permettant d’essayer la nouvelle classe est dispo jusqu’au 3 janvier 2025.

Elden Ring : Shadow of the Erdtree – Le DLC le plus dense de l’année

Date de sortie du DLC : 21/06/2024

Supports : PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S

Depuis la sortie de Demon’s Souls en 2009, le studio From Software n’a cessé de gagner en popularité, publiant régulièrement de nouveaux titres acclamés, de Dark Souls à Sekiro : Shadows Die Twice. Point culminant de sa chère recette à base de roulades et de contres, mais surtout de challenge relevé, Elden Ring mettait tout le monde d’accord il y a deux ans de cela. Mais Hidetaka Miyazaki n’en avait pas fini avec le monde ouvert, et publiait en juin dernier un DLC tarifé une quarantaine d’euros dont la densité l’a fait passer, au yeux de beaucoup de monde, pour un véritable jeu à part entière. Nouvelle map ouverte, et sublime, nouvelles mécaniques et retour de zéro en matière d’expérience… on tient là un contenu très conséquent, et surtout une extension au meilleur jeu de 2022 particulièrement convaincante. Un immanquable qui a même été nominé aux Games Awards dans plusieurs catégories.

Fallout London – Le mod le plus mémorable de l’année

Date de sortie du mode : 25/07/2024

Support : PC

Celui-ci, on aurait presque pu le ranger dans la catégorie précédente, puisque d’une certaine manière il est plus à voir comme un jeu à part entière, indépendant cela dit, que comme un simple mod. Fallout London était extrêmement attendu par la communauté de fans de Fallout 4, et ce mod n’a pas déçu, avec sa map gigantesque et regorgeant de références culturelles très sympathiques, ou ses mécaniques inédites. Malheureusement, à l’aune de sa sortie initiale, Bethesda a un peu fait n’importe quoi, publiant une mise à jour majeure pour le titre de base qui empêchait tout simplement de lancer le travail de ces passionnés. Un problème qui a mis du temps à être corrigé. Reste qu’il n’est pas évident de lancer Fallout London via la version Steam du jeu, qui requiert quelques bidouillages. On vous recommande donc de vous essayer à la version GOG, puisqu’il suffit de la télécharger (si vous possédez le jeu de base), et de la lancer. Rien de plus simple !