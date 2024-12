Diablo IV dispose d’un essai gratuit avec sa toute nouvelle classe jusqu’au 3 janvier

La bonne technique de prestidigitateur

Blizzard veut vous faire détourner le regard de la sortie de Path of Exile 2 en vous laissant jouer à Diablo IV gratuitement le temps d’une période d’essai. C’est l’occasion de tester le jeu sans se ruiner, tout en profitant des récentes mises à jour qui sont venues se greffer à l’expérience ces derniers mois. Avec cette démo limitée dans le temps, vous pourrez même vous faire la main sur la classe du Sacresprit, nouvel ajout de l’extension Vessel of Hatred sortie un peu plus tôt cette année. Vous serez pendant stoppés net dans votre aventure une fois le niveau 25 atteint.

Cet essai gratuit est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, et va s’étaler jusqu’au 3 janvier prochain. Un bon moyen pour faire en sorte que les nouveaux venus se dirigent plus facilement vers le jeu de Blizzard plutôt que chez la concurrence, qui commence à beaucoup faire parler d’elle.