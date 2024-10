Diablo IV: Vessel of Hatred – Présentation du contenu et premières impressions

Nous rédigeons cet article après avoir pu essayer l’extension pendant huit heures. Nous avons rencontré des problèmes liés aux serveurs comme des ralentissements et des crashs (surtout lors des évènements mondiaux). De ce fait, nous avons choisi de décortiquer avec vous le contenu du DLC et de vous livrer nos premières impressions plutôt que de lui attribuer un avis construit. Par volonté de transparence, il nous semble important d’insister sur le fait qu’au moment de la rédaction de l’article nous n’avons pas eu l’occasion de parcourir l’entièreté l’extension.

Un nouvel acte, de nouvelles mécaniques

Le nouvel acte s’inscrit dans la lignée de ce que nous avons connu avec le jeu de base. Toujours aussi sombre, il est cette fois centré sur le personnage de Neyrelle qui porte un immense fardeau. Nous avons trouvé les cinématiques franchement impressionnantes et le scénario intéressant à suivre. La suite de la campagne toujours aussi inspirée sur le plan esthétique et certains plans pourraient même vous faire hérisser le poil. Comptez environ 8 à 12 heures pour en voir le bout en ligne droite.

En dehors de cet aspect, quoi de neuf à l’horizon ? Après avoir débloqué l’accès au repaire des mercenaires (dans le premier tiers de la nouvelle campagne), vous pourrez choisir d’être accompagnés de PNJ. Ces partenaires, au nombre de quatre actuellement, possèdent un background et des compétences propres. Plus vous passerez du temps à combattre avec eux, plus votre entente augmentera et vous débloquerez quelques améliorations.

La citadelle sombre est une nouvelle activité PvE qui s’appréhende par le biais de la coopération. Par groupe de deux à quatre joueurs, venez à bout de paquets de mobs et de boss pour obtenir du butin. Chaque semaine, de nouvelles caches seront accessibles, permettant d’obtenir des ornements thématiques.

Un nouveau donjon voit le jour : les bas-fonds de Kurast. D’une taille plus importante que d’habitude, ce donjon est conçu pour monter vos personnages mais aussi pour obtenir des objets endgame. Il est possible d’influencer le type de butin en utilisant des clés appelées « tributs spirituels ».

Les mots runiques sont une nouvelle mécanique importante apportée par Vessel of Hatred. Il s’agit d’un moyen d’augmenter la puissance de votre personnage en sertant vos objets de runes. Chaque mot runique est constitué de deux runes : une rune d’invocation et une rune de rituel. La première octroie un effet (par exemple, remplace la prochaine esquive par une téléportation) tandis que la seconde spécifie les conditions de son déclenchement (par exemple, parcourir 5 mètres).

L’un des intérêts de ces mots runiques réside dans le fait qu’ils peuvent vous donner accès à des compétences d’autres classes. Étant donné qu’il existe au total 28 runes d’invocations et 17 runes de rituels différentes, le nombre de combinaisons possibles est énorme.

Un nouveau type d’évènement mondial fait son apparition : les marche-monde. Ces énormes créatures étendent l’influence de Méphisto sur Sanctuaire. Elles portent sur leur dos un portail, à partir duquel se déversent des démons et autres créatures infâmes. Ils apparaissent régulièrement sur la carte et les vaincre permet bien entendu d’obtenir des récompenses.

Nahantu et la classe Sacresprit

La principale nouveauté apportée par Vessel of Hatred, c’est évidemment la classe de Sacresprit. Originaires des jungles de Nahantu (la nouvelle zone), les Sacresprits sont des guerriers de la jungle qui se métamorphosent (pas à la manière des druides cependant) et font appel à des esprits gardiens pour combattre leurs ennemis. Concrètement, cette nouvelle classe se veut équilibrée et axée sur des compétences au corps à corps et l’agilité. Nous avons eu l’occasion de la prendre en main pendant quelques heures et nous avons apprécié la fluidité des combats et la grande mobilité du personnage.

L’arbre de compétence initial est similaire à ceux des autres classes et est organisé autour de quatre esprits gardiens. Le gorille est orienté force et réduction des dégâts ; le jaguar augmente la vitesse des attaques ; l’aigle propose une mécanique fondée sur l’esquive, la rapidité de déplacement ; et le mille-pattes s’attache à affaiblir les adversaires à l’aide de poisons et autres debuff. Une fonctionnalité particulière, appelée salle des Esprits et disponible à partir du niveau 20, permet d’augmenter les possibilités de personnalisation en associant les traits liés aux différents gardiens.

La nouvelle zone à explorer porte le nom de Nahantu. Elle sera le théâtre des principaux évènements de l’acte 7. Dans cette nouvelle région, nous découvrirons de nouvelles villes et surtout une jungle dans laquelle se tapit une civilisation ancienne. Évidemment, qui dit nouvelle zone, dit nouveaux donjons, nouvelles quêtes secondaires, nouveaux monstres, nouvelles récompenses de réputation…

Les autres nouveautés

La sortie de Vessel of Hatred s’accompagne de plusieurs modifications importantes et permanentes du jeu de base (qui ne dépendent donc pas de l’achat du DLC). Tout d’abord, les personnages pourront progresser désormais jusqu’au niveau 60 (au lieu du niveau 50 actuellement). Chaque classe aura accès à une nouvelle compétence active et à cinq nouvelles compétences passives. Les développeurs ont également annoncé la mise à jour des objets et du système de glyphes ; l’ajout de nouveaux objets de classe légendaires.

Les niveaux de personnage et de parangon seront séparés : cela signifie donc que les niveaux de parangon acquis seront partagés par tous les personnages d’un même royaume. Cette modification devrait permettre de faire progresser plus rapidement vos personnages secondaires. Notons d’ailleurs qu’un plateau de parangon supplémentaire sera accessible pour chaque classe et que les plateaux de parangon disposeront d’un nouveau nœud légendaire chacun. Le nombre de points de parangon pouvant être obtenus passe de 200 à 300.

Vessel of Hatred instaure un nouveau système de difficulté : quatre niveaux de difficulté « Standard » (qui iront de « normale » à « pénitence ») destinés à faire évoluer vos personnages jusqu’au niveau 60, et quatre niveaux de difficulté « Tourment » (qui diminueront votre résistance et vos points d’armure) directement liés à la Fosse.

L’outil de recherche de groupes (pas des plus opti pour le moment, il faut le dire) est lui aussi mis à jour. Il sera désormais possible de préciser quel type de groupe l’on recherche, le lieu dans lequel on souhaite jouer, le type d’activité à effectuer… La recherche de groupes pourra par ailleurs se faire via la carte, le menu du jeu ou la roue d’émotes.

Est-ce que ces améliorations et ces modifications suffiront à contenter les joueurs déçus par le jeu de base ? Difficile à dire à ce stade, mais Diablo IV : Vessel of Hatred semble emprunter le bon chemin. Et vous, qu’en pensez-vous ?