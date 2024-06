Test Shin Megami Tensei V : Vengeance – Ou comment bonifier magistralement un excellent RPG

Annoncé lors de la toute première présentation de la Nintendo Switch, au commencement de l’année 2017, Shin Megami Tensei V aura su se faire discret pendant quatre longues années, jusqu’à une sortie que certains n’attendaient même plus (un peu comme pour Metroid Prime 4). Mais la patience en valait la peine, puisque ce nouvel opus est à placer dans le haut du panier des jeux de rôle. Or, les fans d’Atlus le savaient bien, comme (très) souvent l’entreprise japonaise concoctait dans l’ombre une seconde version, à sortir ultérieurement. Version qui, à l’instar de la Maniax de SMT III, et à contrario de Apocalypse pour SMT IV, représenterait la mouture ultime du jeu, embarquant contenu supplémentaire, correctifs en tous genres, et multiples options de confort. Sous-titrée Vengeance, cette nouvelle et ultime version de Shin Megami Tensei V a peu à faire pour convaincre, au vu de la liste de tout ce qu’elle embarque de neuf. On parle d’une quarantaine de démons, onze guides supplémentaires pour un total de dix-sept, de nouvelles quêtes annexes, un inédit système de repaire pour cajoler nos créatures, un équilibrage corrigé, et bien entendu un pan entier de scénario à découvrir… Le tout s’accompagnant, comme dit plus tôt, de multiples options visant à améliorer le confort de jeu. Alors on serait tenté d’arrêter l’article là, puisque d’une certaine façon, il n’y a guère à en rajouter. Mais plongeons tout de même une nouvelle fois dans cette aventure d’une richesse hors du commun, afin de vérifier si Vengeance mérite vos deniers.

Conditions de test : Nous avons reçu un code pour la version Nintendo Switch du jeu, sur laquelle nous avons passé près de 65 heures, réparties à peu près de manière égale entre des sessions sur TV, et d’autres en potable, sur le modèle Lite de la console. Ce test est garanti sans spoiler majeur.

La Promesse de l’aube

En sortant cette nouvelle mouture, disponible sur tous les supports du marché à l’exception des mobiles, Atlus a fait retentir le glas annonciateur de la fin de la commercialisation du jeu d’origine. Un choix qui peut sembler frustrant, dans la mesure où Shin Megami Tensei V, du haut de ses trois années d’existence, avait régulièrement droit à des promotions, et aurait parfaitement pu cohabiter avec Vengeance sur le Nintendo eShop. Mais d’une certaine manière, c’est une décision qui s’entend parfaitement. D’une part, parce que Vengeance embarque nativement l’expérience initiale de SMT V. Il vous est ainsi possible de choisir, en lançant une nouvelle partie, de ne pas bénéficier des nouveautés scénaristiques apportées par cette seconde itération.

D’autre part, parce qu’à l’image de Dragon Quest XI ou de Persona 5, qui avaient eu droit au même sort, Shin Megami Tensei V : Vengeance est bel et bien ce que l’on pourrait qualifier de version ultime, ou complète, de SMT V. Entendez par là que tout, ou presque, y est, notamment les DLC du jeu de base. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Vengeance pèse un bon go supplémentaire sur Switch. Cela étant dit, sur la console de Nintendo, le titre n’a bénéficié d’aucune amélioration technique, ce qui pourra représenter une certaine déception pour certains. Ainsi, il faut à nouveau s’attendre à un framerate qui toussote régulièrement, à des performances mettant globalement la console à genoux, et bien sûr à du clipping et de l’aliasing dans tous les sens. Rien de nouveau à ce niveau.

On est loin des 60 images par seconde annoncées (et tenues) par les versions PlayStation 5, Xbox Series et PC. Mais rien de dérangeant outre mesure pour de la Switch, cela dit. Et on peut même dire, comme à l’époque de sa sortie initiale, qu’un s’agit assurément de l’un des jeux Switch les plus solides sur le marché, à qui on ne peut finalement reprocher que quelques temps de chargement un peu longuets par moment. Rien de choquant, même lorsque mis côte à côte des plus grandes réussites techniques du support que sont Xenoblade Chronicles 3 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui ont bénéficié de moyens nettement plus conséquents au développement. Et bien entendu, le plus important réside ailleurs.

Le vagabond (moins) solitaire

Le plus important, c’est tout d’abord l’apport non négligeable de Vengeance au scénario de Shin Megami Tensei V. Nombreux sont les joueurs et les testeurs à avoir pointé du doigt, en 2021, une narration perfectible, trop légère, à laquelle s’ajoutait un sentiment de solitude dont le jeu ne parvenait jamais vraiment à se dépêtrer. Or, cette version, en ajoutant à l’intrigue un tout nouveau personnage qui nous accompagne un long moment dans l’aventure, corrige quelque peu ce problème. Notre héros n’est plus seul pendant ses premières heures dans ce monde désertique puisque, dès qu’il retrouve la trace de Yuzuru Atsuta, l’invocateur de démons, il sera dès lors suivi et aidé par Yoko Hiromine, jusqu’à un certain point.

Ce tout nouveau protagoniste féminin prend une place assez centrale dans la narration, puisqu’elle intervient très régulièrement dans des passages qui étaient déjà présents dans le jeu d’origine, légèrement réécrits pour l’occasion. Elle sera surtout là, dans un premier temps, pour ajouter de la consistance aux dialogues, et pour tirer les vers du nez de certains autres personnages que l’on découvre alors plus en profondeur assez tôt dans l’aventure. Un ajout intéressant, utile à l’histoire qui devient dès lors plus organique, même si tout n’est pas parfait. On a par moments l’impression que Yoko Hiromine a été ajoutée au forceps dans le scénario, malgré son intégration bien sentie la plupart du temps, tant dans les dialogues que dans la trame.

Ce personnage aura par la suite droit à son propre dénouement, ses propres pans d’histoire nettement distincts de l’originale, apportant là encore une vraie plus-value à cette version. Pas de quoi justifier un nouveau passage à la caisse pour ceux qui auraient déjà bouclé l’aventure initiale, mieux vaut le préciser. Cela étant dit, ne serait-ce que pour cet ajout, on conseillera aux nouveaux venus de se lancer directement dans l’aventure inédite. D’autant que Yoko n’est pas seulement spectatrice de l’action, puisqu’elle participera aussi aux combats, auxquels elle apportera une touche non négligeable de magies de soin, notamment. Par ailleurs, elle permet de soulever de véritables questions existentielles au cours de l’aventure, remettant en cause certains raisonnements chez les protagonistes. Une idée qui fonctionne bien, au même titre qu’un tout nouveau quatuor d’antagonistes, sur lequel nous nous garderons bien de palabrer, sous peine de gâcher votre plaisir de découverte.

Le passage de la nuit

Reprendre tout depuis le départ dans cet article n’aurait que peu de sens, puisque tout ce qui est expliqué des mécaniques de jeu dans notre test du Shin Megami Tensei V originel est valable pour Vengeance, idem pour le rayon des qualités. Ainsi, on est plutôt tenté de parler de ce qui a changé, évidemment, et à ce sujet, vous avez déjà compris que nous avons fort à faire. Nous avons déjà abordé le scénario, et le petit listing en introduction se suffit presque à lui-même pour tout ce qui concerne la partie nouveau contenu basique (démons, guides, correctifs dans l’équilibrage…). Reste encore une bonne quantité de choses à voir, puisque SMT V : Vengeance est d’une richesse vertigineuse. Mais avant cela, il nous semble important de souligner que cette version a bénéficié d’une réécriture complète de ses sous-titres en français.

Un point de détail pour certains, mais qui a toute son importance à nos yeux, et ce pour deux raisons. La première, c’est que la traduction originale était réalisée par nul autre que Nintendo, pour un résultat globalement irréprochable (malgré quelques inévitables coquilles), tandis que cette nouvelle-ci nous provient des équipes de Atlus, développeur du jeu. On pourrait donc s’attendre à une version plus proche, en termes d’écriture, de ce que souhaitaient les personnes derrière le projet, barrière de la langue mise à part. Malheureusement, et il s’agit de notre seconde raison, Veangeance n’échappe pas, à son tour, à quelques erreurs dans sa traduction, notamment quelques fautes d’orthographe ou oublis de mots. Cela dit, ces problèmes demeurent très rares, et il est parfaitement possible que vous passiez à côté sans même vous en apercevoir.

Après cette petite digression, tournons-nous plutôt du côté des améliorations en termes de confort de jeu. Ce qui parlera d’emblée beaucoup plus aux personnes qui ont déjà touché à l’original, et ont subi sa relative austérité de plein fouet. Pour commencer, dites adieu aux points de sauvegarde. Les puits telluriques sont toujours présents, évidemment, et il est toujours possible, en vous y rendant, de régénérer votre équipe moyennant quelques pièces, de faire fusionner vos démons, ou d’accéder à la boutique. Mais il n’est plus nécessaire de vous astreindre à ces emplacements définis, parfois assez éloignés, pour pouvoir sauvegarder votre progression. Désormais, une simple pression sur la touche directionnelle gauche vous permet d’accéder au menu correspondant. Ce qui signifie que vous pouvez sauvegarder n’importe quand, que ce soit dans le Tokyo en ruines, autant que dans le Tokyo contemporain.

Une avancée qui permet d’éviter une quantité certaine de frustration et de fiel, puisqu’il va sans dire que le titre vous renvoie au menu principal à chaque mort. Ce qui peut arriver souvent aux néophytes, et pas que, car Vengeance, en dépit d’un équilibrage revu et corrigé, est toujours relativement punitif. Nous ne sommes pas au niveau d’un Shin Megami Tensei III, dont la difficulté relevait par moments du surréaliste, ou d’un Shin Megami Tensei IV, qui pouvait parfois anéantir la totalité de notre équipe dès le premier tour d’un combat sous le prétexte d’un coup de malchance. Mais une erreur de jugement peut rapidement se révéler fatale, et il faudra donc faire très attention à la barre de vie de notre protagoniste, ainsi qu’aux affinités élémentaires de notre équipe.

Au cœur des ténèbres

Bien entendu, les combats n’échappent pas à quelques options supplémentaires de confort, avec la suite logique de la voie choisie par l’original. Ainsi, vous avez désormais droit à deux types de combats automatiques, contre un seul dans le jeu de base, vous permettant soit de n’utiliser que les attaques physiques, soit d’utiliser les meilleures capacités dans les situations données. On retient aussi, et surtout, l’ajout de vitesses accélérées. Vous pouvez désormais doubler la vitesse des animations en combat, la quintupler, voire carrément choisir de les sauter. En ce qui nous concerne, un simple x2 nous a semblé nettement suffisant, et par ailleurs salvateur dans les zones les plus fournies en démons, ou pendant les affrontements les plus longs. Parce que le tour par tour très classique de SMT V est une qualité, certes, mais une qualité ne garantissant pas un rythme soutenu, cela va sans dire.

Quant aux autres améliorations, elles concernent principalement la manière dont nous nous orientons dans les vastes espaces que propose le jeu. Ainsi, pour contrer la verticalité parfois trompeuse de ses environnements, Veangeance s’est permis l’ajout d’une vision du dessus, pouvant se révéler bien pratique, et a ajouté quelques icônes supplémentaires sur sa map, histoire de nous indiquer quelques-uns des bonus à dénicher, afin de motiver plus facilement l’exploration. Sur ce dernier point, nos sentiments demeurent mitigés. Puisque s’il s’agit assurément d’une option confortable, elle annihile à nos yeux une partie de l’intérêt des zones ouvertes. On n’explore plus pour espérer trouver les richesses de ce monde, puisque l’on sait déjà où se rendre pour les acquérir. Ainsi, on aurait aimé que cette option puisse être désactivée…

Tout l’inverse des rampes de Magatsuhi, sortes de points de déplacement rapides que l’on grind comme dans un Tony Hawk’s Pro Skater, nous permettant tantôt d’accéder à de nouvelles parties des environnements, tantôt de joindre plus rapidement des lieux difficiles d’accès. L’idée est excellente, et l’exécution irréprochable : une fois qu’on a goûté aux rampes de Magatsuhi, difficile de s’en passer, tant l’apport en matière de confort est notable. Parce qu’on oublie un peu vite que certaines zones de Shin Megami Tensei V étaient très vastes, et certains lieux en leur sein inutilement difficiles d’accès. Dorénavant, il vous suffira donc de débloquer l’accès aux rampes correspondantes pour pouvoir y retourner simplement. Et rien que grâce à ce point de détail, Veangeance bonifie énormément l’expérience de SMT V.

Pour finir, on notera que de nouvelles quêtes annexes sont disponibles, pour la plupart dans la lignée de ce que proposait le titre d’origine. Rien de bien transcendant, donc, en termes d’objectifs, puisqu’il sera souvent question d’aller récupérer différents objets ou tuer certains monstres. Mais le titre a le bon goût de mettre cela en scène un minimum, et d’ajouter une touche de lore pour rendre le tout plus digeste. Enfin, et c’est un point qu’il faut souligner à chaque fois dès que l’on parle de Shin Megami Tensei ou de Persona, la bande sonore s’offre de nouveaux morceaux d’une qualité rare, notamment un nouveau thème pour les combats, faisant gonfler une tracklist absolument divine. Quant aux doublages, notamment des nouvelles portions d’histoire, ils sont toujours irréprochables en japonais, et toujours relativement inégaux, quoique fonctionnels, en anglais.