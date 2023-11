Tomb Raider : L’anime de Netflix nous montre un peu plus d’images via un making-of

On attend toujours de savoir quand cette série sera diffusée précisément en 2024 sur Netflix, mais on peut déjà en savoir un peu plus grâce à ce très court making-of, qui nous montre Lara en action dans des storyboards qui ne sont pas encore finalisés. On y retrouve une Lara plus habile que jamais qui n’a aucun mal à effectuer un peu de parcours sur les toits, tandis que l’on découvre certaines de ses tenues qu’elle portera dans le show. Entre robe de cocktail et attirail d’aventurière, notre héroïne va devoir revêtir pas mal de costumes pour mieux s’adapter à son environnement, et on peut voir certains des décors dans lesquels elle va évoluer.

