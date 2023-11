Arcane : La saison 2 de la série League of Legends sera disponible en novembre 2024, premier teaser

L’attente est longue, mais on a une date

Alors oui, vous l’avez lu dans le titre, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience. La saison 2 de la série Arcane n’arrivera pas avant un an, puisqu’elle sera diffusée dans le courant du mois de novembre 2024. Une longue attente qui reste parfaitement compréhensible et qui avait déjà été plus ou moins teasée par Tencent il y a de cela quelques semaines. Après tout, vu le travail effectué par le studio français Fortiche Production sur la saison 1, on ne peut qu’attendre sagement.

Et pour bien patienter, un très court teaser a été publié pour fêter l’annonce de cette saison 2. C’est léger mais on s’en contentera avant l’arrivée d’un premier trailer dans les mois à venir.

Pour rappel, la saison 1 d’Arcane est toujours disponible sur Netflix. Il s’agit d’une série se déroulant dans l’univers de League of Legends, où l’on suit les aventures des soeurs Vi et Jinx, qui évoluent dans les cités de Piltover et Zaun, dans lesquelles les conflits vont bouleverser le quotidien des deux héroïnes et leur place dans ce monde. La série s’adresse aux habituées de cet univers comme aux néophytes, vous n’avez donc pas besoin de savoir quoi que ce soit sur League of Legends pour commencer la série (dont on vous recommande chaudement le visionnage).