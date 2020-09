Tom Clancy’s The Division 2 : Le mode de jeu « The Summit » débarque le 22 septembre

Après avoir déployé sa première extension, Warlords of New York, en mars dernier, Tom Clancy’s The Division 2 continue de proposer du nouveau contenu aux fans. A l’occasion du lancement de la saison 3 qui aura lieu le 22 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le shooter en ligne de Massive Entertainment accueillera le mode de jeu « The Summit » (« Le Sommet » en français).

Escaladez, mourez, recommencez

Dévoilé hier soir lors du pré-show de l’Ubisoft Forward, le mode sera jouable en solo et en coop. L’objectif est de gravir les 100 étages d’un immeuble de New York rempli d’ennemis. Plus vous progresserez, plus ces derniers seront forts. A la fin de chaque bloc de dix étages, un boss se présentera devant vous. Le nombre de points de sauvegarde sur votre parcours variera en fonction du niveau de difficulté.

« The Summit » sera accessible pour tous les possesseurs de Warlords of New York qui auront atteint le niveau 40 avec leur personnage et terminé la campagne du DLC. Notez aussi que le studio suédois a annoncé l’arrivée de la saison 4 pour le mois de décembre et teasé un futur événement temporaire intitulé « Codename: Nightmare » pour cet hiver.

Tom Clancy’s The Division 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. D’après le site officiel du titre, celui-ci sera rétrocompatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.