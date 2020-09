Le résumé complet de l’Ubisoft Forward du 10 septembre

Comme pour le premier Ubisoft Forward, le show made in Ubisoft se tient dans un contexte particulier, suite aux révélations de ce qui se passait en interne chez l’éditeur. Et si Ubisoft a choisi de parler publiquement de ces affaires, ce n’est pas lors de l’Ubisoft Forward que l’on a pu voir les excuses d’Yves Guillemot. Après avoir fait le minimum syndical sur ce sujet, Ubisoft s’est attardé sur les jeux, et rien que les jeux lors de son deuxième Ubisoft Forward, qui a lâché quelques informations dès son pré-show.

Deux surprises qui n’en sont pas vraiment

On passera rapidement sur certaines annonces, comme les nouveaux titres pour Just Dance 2020, l’expérience IRL Far Cry VR, ainsi que les nouveautés sur Ghost Recon Breakpoint pour s’attarder sur Roller Champions, qui avait disparu des radars depuis des mois maintenant. Le titre revient ici pour nous annoncer une bonne nouvelle, à savoir que le jeu arrivera dans sa version finale en 2021, sans plus de précisions.

Le vrai show a débuté avec la présentation de Immortals: Fenyx Rising, anciennement Gods & Monsters. Le titre a eu droit à plusieurs trailers afin de nous présenter son univers et son gameplay, qui fera forcément écho à Zelda Breath of the Wild. Au-delà de la ressemblance graphique, c’est également la similarité des mécaniques qui sautent aux yeux.

En dehors de ce « léger » air de ressemblance, on retiendra la possibilité de créer notre propre personnage, une dimension RPG poussée avec beaucoup de personnalisation, un monde ouvert visiblement gigantesque, et le fait que Zeus sera interprété en français par Lionnel Astier, que l’on connaît pour le rôle de Léodagan dans la série Kaamelott.

Le titre a d’ores et déjà annoncé sa date de sortie, à savoir le 3 décembre prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Switch. Notons qu’une démo sera disponible sur Stadia avant la sortie.

Le show a enchaîné avec un autre leak survenu dans la journée. C’est donc Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake qui a été officialisé, avec une refonte graphique qui fait déjà débat chez les joueurs.

En dehors des améliorations visuelles, le jeu aura droit à un gameplay remis au goût du jour, notamment avec un système de lock, et le titre original de 1989 en bonus. Ce remake sera disponible dès le 21 janvier 2021, et seulement sur la génération actuelle, c’est à dire PC, PS4, Xbox One.

Des retours et une nouvelle licence

L’Ubisoft Forward a ensuite consacré un peu de temps aux nouveautés de Hyper Scape avant d’annoncer un remaster pour Scott Pilgrim vs The World, qui revient dans une Complete Edition avec tous ses DLC.

On retiendra ensuite le retour de Sam Fisher, mais pas dans Splinter Cell, encore une fois. Le célèbre personnage revient cette fois-ci dans l’année 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et est disponible dès maintenant, en plus d’une nouvelle mise à jour sur le jeu qui apporte du contenu supplémentaire.

Ubisoft a également précisé que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege arrivera bien en fin d’année sur PS5 et Xbox Series X |S, et qu’il profitera de la puissance de ces machines pour afficher du 120 fps en 4K.

La présentation s’est terminée avec un habituel one-more-thing, qui n’était autre que Riders Republic, le prochain jeu du studio derrière Steep. Le titre mettra en avant les sports extrêmes dans des compétitions multijoueurs, où il sera possible d’exercer du ski, du snowboard, du cross et bien d’autres activités, le tout dans des lieux qui existent réellement et qui ont été reproduits le plus fidèlement possible.

Le jeu sera très orienté sur son aspect communautaire, avec la possibilité de créer des groupes et des défis, allant jusqu’à 50 joueurs sur la map. Riders Republics est prévu pour sortir le 25 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S ainsi que sur Stadia.

C’est tout ce qu’il fallait retenir de cet Ubisoft Forward, qui a une nouvelle fois été victime des leaks, qui ont gâché la surprise du remake de Prince of Persia. Cela dit, l’éditeur prévoit un nouveau Ubisoft Forward prochainement, comme annoncé en fin de show, mais qui n’a pour le moment pas de date.