Le Tokyo Game Show dévoile son planning avec des conférences Microsoft, Square Enix et d’autres

La Gamescom vient à peine de fermer ses portes que l’on se dirige vers un nouveau salon, en l’occurrence le Tokyo Game Show. Si le salon japonais a un peu perdu de son intérêt pour la communauté au fil des années, il reste un rendez-vous important dans l’industrie. L’organisation du salon vient aujourd’hui de dévoiler le planning de ce dernier, et on y découvre de nombreuses prises de paroles qui sont prévues par de grands noms.

Le programme du salon avec les grands éditeurs

Un programme d’ouverture au lieu le 30 septembre pour ouvrir les hostilités, avec un créneau de 50 minutes de prévu, mais on ne sait pas si cela prendra la forme d’une conférence avec des annonces, ou juste une célébration pour fêter les 25 ans du salon.

On peut tout d’abord être certains de voir du KOF XV durant le salon, étant donné que le jeu aura droit à son propre segment le 30 septembre prochain, tout comme Microsoft, qui tiendra quant à lui un Showcase. Ce dernier va durer environ 50 minutes, et on nous promet bien « des annonces exclusives », reste à voir lesquelles.

Spike Chunsoft aura aussi droit à son propre temps de communication dans la journée pour parler de son catalogue à venir, et Capcom fermera la marche, certainement pour donner des nouvelles du DLC de Resident Evil Village et des nouveautés à venir dans ses deux jeux Monster Hunter du moment.

Le 1er octobre, ce sera au tour de Square Enix de faire le show, avec un Square Enix Presents. Le programme ne mentionne aucun jeu en particulier, mais forcément, TGS oblige, on espère fortement revoir des titres comme Forspoken et Final Fantasy XVI.

Koei Tecmo nous donnera rendez-vous le lendemain, tandis que Ubisoft aura aussi une programmation pour le 3 octobre, mais qui n’aura rien à voir avec un Ubisoft Forward (n’attendez donc pas spécialement d’annonces). Le même jour, miHoYo sera aussi présent le temps d’un live pour donner des nouvelles de Genshin Impact, probablement pour sa version 2.2, et on notera que Arc System Works a aussi un créneau de prévu, mais aucune information n’est disponible à ce sujet pour l’instant. Peut-être l’annonce d’un nouveau titre ?

N’oublions pas que Sega et Atlus ont également prévu un show qui va s’étaler sur toute la durée du salon.

Rendez-vous donc du 30 septembre au 3 octobre pour suivre tout cela.