Sega Atlus prépare 3 jours de stream pour le Tokyo Game Show

La gamescom n’est même pas terminée que Sega Atlus démarre déjà sa communication autour du Tokyo Game Show. Comme l’an dernier, on nous promet des lives pendant trois jours et on a bon espoir que le résultat soit plus captivant que l’an dernier.

You’re too shallow

Le Tokyo Game Show 2021 aura lieu du 30 septembre au 3 octobre et les émissions du Sega Atlus Channel auront lieu du 1er au 3 octobre. On va avouer que ce qui nous rend un peu plus optimistes au niveau de l’intérêt de ces diffusions, c’est l’attente de nouvelles du prochain jeu Sonic mais aussi le teasing du fameux anniversaire de Persona.

Pour comparer, la seule annonce de Sega lors du TGS 2020 était un teaser pour le retour de la série Virtua Fighter qui s’est révélé être bien plus tard le sympathique mais pas révolutionnaire remake de Virtua Fighter 5. Donc la barre à dépasser n’est pas si haute que ça.

Rendez-vous donc du 1er au 3 octobre probablement sur Youtube et Twitch (et tout aussi certainement sans traduction française ni même anglaise).