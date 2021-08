Genshin Impact : Thomas a droit à sa présentation, une arrivée probable en 2.2 ?

Depuis quelques temps, miHoYo a pris quelques mesures pour contrer les leaks autour de Genshin Impact, en dévoilant auparavant les futurs personnages qui arriveront dans la mise à jour à venir. Et alors que l’on attend la version 2.1 ce mercredi, c’est la 2.2 qui fait déjà parler, et Thomas sera visiblement de la partie.

Le seul nouveau personnage de la version 2.2 ?

Thomas ‧ Protecteur venu de loin

Employé de maison du Clan Kamisato Thomas est né à Mondstadt mais vit aujourd'hui à Inazuma. Il est employé de maison du Clan Kamisato qui gère la Commission culturelle. C'est aussi un « négociateur » bien connu à Inazuma.#GenshinImpact pic.twitter.com/dGRkjKbyol — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) August 30, 2021

C’est en tout cas ce que l’on peut déduire des deux précédentes mises à jour. Depuis Inazuma et la version 2.0, les nouveaux personnages sont systématiquement présentés en amont, une mise à jour avant leur arrivée. C’était par exemple le cas de la Shogun Raiden, Sara et Kokomi (cette dernière arrivera durant la deuxième bannière de la 2.1).

Aujourd’hui c’est Thomas qui est mis en avant, et qui n’est pas un inconnu pour celles et ceux qui sont déjà arrivés à Inazuma. Le « négociateur » de la maison du Clan Kamisato d’Ayaka, originaire de Mondstadt, a droit à son portrait ici, ce qui laisse penser qu’il arriverait durant la 2.2 en tant que personnage jouable.

Etant donné que c’est le seul personnage présenté, on peut en déduire que c’est potentiellement le seul nouveau personnage qui sera introduit durant cette future mise à jour. Reste à savoir s’il sera un 5 étoiles ou non, mais on sait déjà qu’il maniera une lance et sera de type Pyro. On peut aussi en déduire que s’il est le seul nouveau personnage de cette update, au moins un rerun de barrière devrait être présent. Pour quel personnage, cela reste à confirmer.

