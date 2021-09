Genshin Impact : La version 2.1 est désormais disponible

C’est le grand jour pour Genshin Impact, qui nous propose de continuer notre périple à Inazuma avec sa mise à jour 2.1. Une update très attendue qui a apporte avec elle pas mal de choses en plus, et qui est désormais disponible.

Une mise à jour riche en nouveautés

Vous pouvez donc arpenter les nouvelles îles de Watatsumi et de Seirai, qui sont des zones inédites à Inazuma avec de nouveaux monstres à combattre, comme les Spectres. On retrouve également de nouveaux boss, à commencer par La Signora, que l’on pourra affronter de manière hebdomadaire pour obtenir des récompenses.

Cette mise à jour 2.1 marque aussi l’arrivée de la Shogun Raiden en tant que personnage jouable, avec une nouvelle bannière qui met aussi en avant le personnage de Kujou Sara, une archère Electro 4 étoiles. On notera aussi que les possesseurs de PS4 et PS5 peuvent désormais récupérer gratuitement le personnage d’Aloy, tandis que les autres devront attendre la version 2.2 ou passer par le cross-play.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus. Les guides sur la Shogun Raiden, Kujou Sara et Aloy sont déjà en ligne, et d’autres guides arriveront dans la journée, avec une actualisation du guide sur l’emplacement des Electroculus.