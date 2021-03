Game Kingdom : le party game arrivera sur Switch en 2021

Game Kingdom a lui aussi fait une petite apparition lors du deuxième AG French Direct, tout comme un autre jeu de ReRolled Studio : Best Day Ever.

Pour devenir le Roi ou la Reine des jeux Switch

Game Kingdom est un party game jouable sorti en 2018 sur smartphones et tablettes et où le but est de remporter le plus de mini-jeux contre les autres joueurs et les champions contrôlés par l’IA pour progresser dans le classement et ainsi devenir le Roi ou la Reine. Et il arrivera donc sur Switch avec pour objectif une sortie en fin d’année.

Version Switch oblige, le jeu a été retravaillé pour pouvoir jouer jusqu’à quatre sur le même écran mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. En effet, entre l’écran unique et les Joy-Con, les développeurs Lyonnais ont pu ajouter des épreuves inédites. Et un mode aventure fait également son apparition pour proposer des centaines de défis.

Game Kingdom est disponible sur iOS et Android et sortira fin 2021 sur Switch en exclusivité console.