Tin Can : Gameplay et interview des développeurs, le replay en vidéo

Lors de l’AG French Direct, le jeu de survie dans l’espace Tin Can a confirmé qu’il arriverait prochainement avec une version VR, d’ici les fêtes de fin d’année. Histoire de célébrer cette annonce, William Burke et Clément Marchand étaient présents lors de nos lives post-show en compagnie d’ExServ afin de nous parler un peu plus du jeu et de nous présenter cette version. Vous pouvez dès maintenant assister au replay du live.

Tin Can: Escape Pod Simulator est disponible en accès anticipé sur Steam.