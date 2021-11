Tin Can nous emmènera dans l’espace en VR pour les fêtes de fin d’année

Lors de notre premier AG French Direct, nous vous avions présenté Tin Can, un jeu de survie dans l’espace où il faut tenter de rester en vie dans une navette de sauvetage en attendant les renforts. Depuis, le jeu de Tin Can Studio a fait son chemin et s’est construit une véritable communauté, grâce à des mises à jour fréquentes du jeu disponible en accès anticipé, et le studio était présent lors de notre dernière édition de l’AGFD afin d’annoncer l’arrivée de la réalité virtuelle.

La survie, mais en VR

Un mode VR va donc arriver d’ici les fêtes de fin d’année sur Tin Can, le 22 décembre, histoire d’être encore plus immergé dans cette cabine de sauvetage, où tout peut vous échapper. Un mode qui sera donc compliqué pour les claustrophobes, mais qui sera parfait pour celles et ceux qui veulent avoir une meilleure immersion et se sentir plus que jamais au sein de cette capsule.

Le principe ne change pas, il faudra toujours veiller à survivre en résolvant les pannes éventuelles de la cabine, en surveillant bien son niveau d’oxygène, le tout dans des parties qui se renouvellent sans cesse.

Tin Can: Escape Pod Simulator est donc pour l’instant jouable en accès anticipé sur Steam.