Tiebreak, le jeu de tennis de Nacon, sera lancé en accès anticipé dès la semaine prochaine

Les derniers jeux de tennis de Nacon que sont Tennis World Tour 2 et de AO2 n’ont pas franchement convaincus et c’est peut-être pour cela que l’éditeur français a décidé de faire table rase du passé pour se concentrer sur une nouvelle licence. Cette dernière est nommée Tiebreak: The Official Game of the ATP and WTA (que l’on appellera désormais simplement Tiebreak) et a été annoncé l’année dernière lors d’un Nacon Connect. Depuis, peu de nouvelles, mais Nacon et Big Ant Studios nous apprennent que sa sortie est pourtant imminente.