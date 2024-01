TIEBREAK : Le jeu de tennis lance son accès anticipé sur PC et dévoile sa roadmap pour les mois à venir

Un solide concurrent pour TopSpin 2K25 en perspective ?

Tarifé dans un premier temps à 29,99€, l’early access du titre inclut les tutoriels de base, le mode Match Rapide permettant d’affronter l’IA sur l’ensemble des courts ATP Masters 1000 et WTA 1000 Series, ainsi qu’un multijoueur en ligne et hors ligne. Douze joueurs et joueuses sous licences sont également présents : six chez les dames (Belinda Bencic, Marta Kostyuk, Petra Kvitova, Naomi Osaka, Maria Sakkari et Shuai Zhang) et six chez les messieurs (Taylor Fritz, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Andy Murray et Alexander Zverev).

En plus d’améliorer, d’équilibrer et de peaufiner progressivement l’expérience en fonction des retours de la communauté, les futures mises à jours apporteront leurs lots de nouveaux contenus. Outre l’étoffement de son roster officiel qui devrait accueillir entre 20 et 45 joueurs/joueuses supplémentaires, un éditeur de tennisman/tenniswoman et de stades, un mode Tournoi et les matchs personnalisés en ligne arriveront aux alentours de février/mars. Quant aux tutoriels avancés, au créateur de tournois personnalisés en ligne et à la Carrière, il faudra patienter jusqu’à avril/mai pour en profiter.

Si tout se passe bien, la version 1.0 de TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA sera déployée plus tard, en 2024, sur PC mais aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.