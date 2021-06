THQ Nordic et Piranha Bytes annoncent ELEX II

ELEX, l’action-RPG de Piranha Bytes aura droit à sa suite, ELEX II comme nous l’annonce l’éditeur THQ Nordic avec un trailer très explosif.

« ELEX II : le retour »

Les créateurs de Gothic et Rysen reviendront donc bientôt pour proposer une nouvelle aventure à leur RPG en monde ouvert. ELEX II se veut être une suite direct se déroulant quelques années après la victoire de Jax sur l’Hybride. Celle-ci nous embarquera de nouveau dans le monde science-fantasy de Magalan. Il sera d’ailleurs possible d’explorer les nombreux environnements du jeu librement et notamment à l’aide d’un jetpack. Notre héros devra donc reprendre du service pour combattre une nouvelle menace venue du ciel tout en retrouvant son fils disparu. Certains seront ravis d’apprendre l’existence de ce nouvel opus même s’il est vrai que le premier avait largement divisé. Nous vous renvoyons à notre test de l’époque pour plus d’informations.

ELEX II sortira « bientôt » sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. D’après la page Steam du jeu, on peut en tout cas l’attendre pour cette année.