The Witcher 3 arrive enfin sur PS5 et Xbox Series, rendez-vous le 14 décembre

Elle s’est faite attendre cette mise à jour. Maintes fois repoussées avant d’être prise en charge par CD Projekt Red en interne, cette update de The Witcher 3 à destination de la PS5 et de la Xbox Series nous était promise pour cette fin d’année. Etant donné que nous sommes déjà à la mi-novembre, il y avait de quoi craindre un nouveau report pour ces versions, mais le studio polonais a mis fin au suspense aujourd’hui en annonçant la date de sortie de The Witcher 3 sur les consoles de nouvelle génération.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

— The Witcher (@witchergame) November 14, 2022