The Witcher débarque dans le monde de Lost Ark à l’occasion d’une collaboration unique

Geralt nous reviendra plus beau que jamais avec la sortie des versions next-gen de The Witcher 3 dans quelques jours, mais il prévoit aussi de s’illustrer d’une manière attendue. La licence The Witcher s’invite dans le monde de Lost Ark pour une collaboration exceptionnelle durant laquelle les joueurs et joueuses du MMO de Smilegate et d’Amazon Games pourront croiser les personnages emblématiques de la série, dont notre sorceleur préféré.

Le crossover que l’on attendait pas

Lost Ark compte mettre en place un événement à durée limitée où Geralt, Yennefer, Triss, Jaskier ou encore Ciri seront présents. Pour justifier leur intervention dans ce monde, on vous le donne en mille, tout partira d’un satané portail inter-dimensionnel (histoire de bien énerver ce cher Geralt qui hait par-dessus tout les portails) qui causera le chaos dans l’île inédite Le Havre du Loup Blanc, qui était pourtant en pleine célébration.

En participant à cet événement qui aura lieu dans le courant du mois de janvier 2023 chez nous, il sera possible d’acquérir des objets et des skins à l’effigie de la série The Witcher, ainsi que des cicatrices pour vos personnages, des structures de Stronghold, de nouvelles cartes et d’autres bonus à ne pas manquer.

