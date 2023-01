Lost Ark : Amazon Games annonce une mise à jour dédiée à l’anniversaire du MMO

Après une grosse mise à jour dédiée à la licence The Witcher en janvier dernier, Lost Ark prépare doucement son anniversaire avec une mise à jour apportant plein de belles choses. Eh oui, cela va bientôt faire presque un an que le MMORPG est sorti.

Lost Ark souffre sa première bougie chez nous

Amazon Games studios a eu le nez creux avec le jeu de rôle massivement multijoueur de SmileGate puisque celui-ci s’est désormais fait une belle place en Occident depuis sa sortie le 11 février 2022. De plus, grâce à l’avance de la version asiatique et russe, le titre a pu être alimenté en contenu assez régulièrement pour se maintenir dans le temps. Pour cette anniversaire, la prochaine mise à jour datée au 8 février prochain offrira d’ailleurs des récompenses via des Twitch Drop comme à sa sortie. Il vous suffira donc de lier votre compte du jeu avec votre compte twitch et regarder des streamers affiliés à l’évènement pour obtenir ces fameux cadeaux.

Pour ce qui est du contenu pur, nous aurons droit à un tout nouveau continent situé à l’est de la Silensierra du nom de Rowen : On y trouve du sylmaël en grande quantité. Ces joyaux pourpres sont une ressource précieuse en Archésia. Suite à la disparition d’une ancienne civilisation, le Rowen a sombré dans l’oubli en Archésia. Mais quand des rumeurs se sont répandues au sujet de joyaux pourpres qu’on y trouverait à foison, de nombreuses factions ont rassemblé leurs forces pour s’y rendre.

Une fois les quêtes du monde de Rowen accomplies, il vous sera possible de choisir une faction pour le PVP en monde ouvert en attendant la grande compétition prévue en mars avec le champ de bataille de Tulubik. En mars prochain, nous devrions également voir l’arrivée de la nouvelle classe de l’artiste. Elle sera accompagnée d’un événement de croissance express afin de pouvoir la jouer rapidement à haut niveau comme pour les précédentes sorties de classes. Rappelons également que les raids de légion difficiles de Brelshaza et de gardien Hanumatan arrivent en avril. Cela vous laisse donc du temps pour vous préparer tranquillement.

Lost Ark est disponible sur PC. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu ou notre guide complet.