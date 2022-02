Disponible depuis maintenant des années sur le marché asiatique et en Russie, Lost Ark va enfin faire son arrivée chez nous. Ce MMO free-to-play très ambitieux est particulièrement attendu par les fans du genre, notamment grâce au gameplay unique que propose le titre, qui puise ses influences dans les hack’n slash les plus célèbres, Diablo en tête. Le titre est massif et comporte beaucoup d’éléments qui ont de quoi déstabiliser au début d’une partie, c’est pourquoi nous vous préparons de nombreux guides afin de bien débuter Lost Ark, ainsi qu’une FAQ complète qui répondra à toutes vos questions sur le jeu.

Guide Lost Ark

Cette section va regrouper l’ensemble des articles publiés autour du jeu, qui vont surtout s’attarder sur les mécanismes du titre afin de mieux les comprendre. Ces guides vous permettront alors de débuter de bon pied dans le jeu et d’avoir toutes les astuces nécessaires afin de bien profiter au maximum du titre.

Cette partie sera donc mise à jour au fur et à mesure que les guides seront publiés.

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Lost Ark.

Quand et où sort Lost Ark ?

Lost Ark sort le 11 février sur PC. Il est possible d’y jouer dès le 8 février grâce à l’accès anticipé offert dans l’un des packs payants disponibles à l’achat, qui offrent également d’autres bonus.

Lost Ark est-il vraiment un MMO ?

Malgré ses allures de Diablo-like, oui, Lost Ark est bien un MMORPG où il est possible de retrouver ses amis et de combattre ensemble, ou les uns contre les autres. Le jeu dispose de nombreux outils communautaires, dont des Guildes, comme tous les autres jeux du genre.

Lost Ark est-il disponible en free-to-play ?

Lost Ark est bien un free-to-play, ce qui veut dire qu’il est possible de le télécharger gratuitement et de jouer sans rien payer, avec aucune limite de temps.

Faut-il payer pour être à niveau dans Lost Ark ?

Le système économique de Lost Ark repose sur quatre monnaies différentes, dont une seule peut être achetée avec de l’argent réel. Cependant, cela ne sert pas à être meilleur que les autres, étant donné que la partie PvP équilibre tous les équipements, tandis que le jeu mise avant tout sur son PvE.

Payer revient simplement à progresser un peu plus vite ou à obtenir quelques items esthétiques en plus, mais le jeu ne force pas la main pour cela.

Peut-on jouer en solo dans Lost Ark ?

Tout à fait. La campagne principale peut aisément se faire en solitaire. Jusqu’au niveau 50, il ne sera pas nécessaire de grouper avec d’autres membres. En outre, de nombreuses activités du jeu peuvent se faire en solo.

Quels sont les différents packs Fondateurs payants disponibles pour Lost Ark ?

Bien qu’il soit free-to-play, Lost Ark dispose de nombreux packs payants qui donnent accès à des avantages afin de progresser plus rapidement, surtout au début du jeu. Voici la liste des différents packs du jeu, ainsi que leur contenu :

Pack Fondateur Bronze – 14,99 €

Accès anticipé (3 jours)

Familier exclusif du Fondateur

Titre Fondateur

30 jours d’avantages d’Aura cristalline

Pack Fondateur Argent – 24,99 €

Accès anticipé (3 jours)

1 000 cristaux royaux

Familier exclusif du Fondateur

Titre Fondateur

30 plumes de résurrection

10 000 d’argent

Caisse d’équipement d’aventurier

Trousse à outils de récolteur

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 20)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 30)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 40)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 50)

30 jours d’avantages d’Aura cristalline

Pack Fondateur Or – 49,99 €

Accès anticipé (3 jours)

4 000 cristaux royaux

Familier exclusif du Fondateur

Apparence exclusive du Fondateur

Extension d’emplacement de personnage supplémentaire

Titre Fondateur

30 plumes de résurrection

10 000 d’argent

Caisse d’équipement d’aventurier

Trousse à outils de récolteur

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 20)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 30)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 40)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 50)

30 jours d’avantages d’Aura cristalline Pack Fondateur Platine – 99,99 € Accès anticipé (3 jours)

7 000 cristaux royaux

Monture exclusive du Fondateur

Familier exclusif du Fondateur

Apparence exclusive du Fondateur

Apparence du Fondateur

Extension d’emplacement de personnage supplémentaire

Titre Fondateur

Fond d’écran exclusif du Fondateur

Structure exclusive du Fondateur

Coffre de sélection de cadeau d’affinité légendaire

Paquet de cartes en édition limitée du lancement

60 plumes de résurrection

50 000 d’argent

5 Caisses d’équipement d’aventurier

Trousse à outils de récolteur

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 20)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 30)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 40)

Coffre d’ascension d’aventurier (niveau 50)

30 jours d’avantages d’Aura cristalline Acheter un Pack Fondateur Lost Ark sur Amazon

Quelles sont les classes disponibles au lancement de Lost Ark ?

Lost Ark présente cinq archétypes de personnages, qui se divisent ensuite en plusieurs classes. Voici celles qui seront disponibles au lancement :

Guerrier Berserker Paladin Pistolancier

Martialiste Essentialiste Elémentaliste Pugiliste Spirite

Tireur d’élite Fusilière Artilleur Franc-tireur Salve implacable

Mage Barde Sorcière

Assassin Démoniste Sanguelame



Est-il possible de changer de classe ?

Vous pouvez créer plusieurs personnages, toutefois le titre vous offre des tickets de croissance après avoir atteint le lv 50 pour voir premier personnage et de profiter d’autres classes sans devoir farmer les niveaux.

Est-il possible de personnaliser son avatar et de changer son sexe dans Lost Ark ?

Oui il est possible de personnaliser votre avatar comme les yeux, la couleur de peau, la couleur de cheveux ou encore les costumes, toutefois sachez que certaines classes ne proposent qu’un seul sexe.

Combien de personnages peut-on avoir au maximum dans Lost Ark ?

Vous pouvez créer jusqu’à 6 personnages gratuitement et 18 en tout si vous payez pour débloquer des emplacements supplémentaires.

Y-a-t-il du Housing dans Lost Ark ?

Oui, durant la campagne, on vous donnera accès à une forteresse que vous pourrez personnaliser en plus d’y accomplir d’autres activités.

Dois-je entrer dans une guilde dans Lost Ark ?

C’est conseillé mais vous pouvez faire sans. Les contraintes ne sont pas énormes une fois dans une guilde. La participation vous donne accès à des pierres sanguines que vous pouvez échanger contre des objets très utiles dans la boutique de guilde.

Est-ce que Lost Ark est Pay to Win ?

Non, mais sachez que certains achats permettent d’améliorer ses équipements et statistiques plus rapidement. En revanche, le PVP n’est pas impacté puisque les équipements sont automatiquement équilibrés lors des matchs.

Quel serveur choisir dans Lost Ark ?

Voici la liste des serveurs disponibles dans Lost Ark :

Neria

Kadan

Trixion

Calvasus

Thirain

Zinnervale

Asta

Wei

Slen

Il est conseillé de choisir Trixion si vous souhaiter retrouver plus de francophones, tandis que le serveur Kadan semble être à éviter pour les allergiques du PvP.

Lost Ark est-il disponible en français ?

Oui, Lost Ark est bien traduit en français, et dispose même de doublages français pour les différents dialogues du jeu.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour jouer à Lost Ark ?

Voici les différentes configurations PC recommandées pour jouer à Lost Ark dans les meilleures conditions :

Configuration minimale

Processeur : Intel i3 ou AMD Ryzen 3

Intel i3 ou AMD Ryzen 3 Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850 DirectX : Version 9.0c

Version 9.0c Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Processeur : Intel i5 ou AMD Ryzen 5

Intel i5 ou AMD Ryzen 5 Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1050

NVIDIA GeForce GTX 1050 DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Trailer de gameplay

En bref