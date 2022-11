The Witcher 3 nous montre sa version next-gen en vidéo, avec le contenu de la série Netflix

Après des mois d’attente et de multiples reports, la version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt a enfin été datée par CD Projekt Red et nous parviendra d’ici quelques jours. Le studio polonais nous avait donné rendez-vous aujourd’hui afin de faire le point sur les améliorations au programme de cette mise à jour, qui a été illustrée avec un trailer qui donne tout de suite envie de se replonger dans l’aventure de Geralt et Ciri (faut dire qu’on ne résiste pas à un bon coup de « le le le le le le le le »).

Qui est prêt à y retourner ?

Au programme de cette mise à jour, on retrouvera donc de la cross-save, ce qui veut dire que vous pourrez transférer votre partie depuis n’importe quelle plateforme à une autre. Si vous avez commencé à jouer sur PC et que vous souhaitez maintenant continuer sur PS5, ça sera possible. En parlant de la version PS5, elle disposera d’une compatibilité avec les fonctionnalités de la manette DualSense, notamment avec les retours haptiques lorsque l’on échangera des coups d’épées ou que l’on jouera aux apprentis sorciers.

Parmi les autres nouveautés, la map aura droit à quelques changement avec un nouveau filtre, et l’utilisation de la magie sera aussi quelque peu modifiée. Sur PS5, Xbox Series X et même sur Xbox Series S, on sera en mesure de choisir entre un framerate à 30 images par seconde avec du ray-tracing, ou du 60 images par seconde sans ces jolis reflets.

De plus, le DLC gratuit lié à la série Netflix sera aussi ajouté. Il contiendra notamment l’armure portée par Henry Cavill dans le show, mais aussi une apparence alternative pour Jaskier, basée sur celle de Joey Batey. Bon on vous l’accorde, la ressemblance n’est pas hyper flagrante ici.

Cette upgrade next-gen de The Witcher 3 sera disponible dès le 14 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, elle sera gratuite, et les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch recevront elles aussi tout le nouveau contenu de cette mise à jour, en dehors des améliorations techniques.