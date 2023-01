Lost Ark : The Witcher débarquera en Archésia le 18 janvier

Alors que nous vous l’annoncions le mois dernier, la collaboration entre Lost Ark et The Witcher prend date. Geralt de Riv et ses compagnons débarqueront en jeu dès le 18 janvier jusqu’au 22 janvier inclus. Au programme : des quêtes exclusives et de nombreux cosmétiques.

Tout savoir sur la collaboration entre Lost Ark et The Witcher

Le MMO de Smilegate est bien décidé à continuer à faire parler de lui. Après l’arrivée du machiniste en septembre dernier, c’est cette fois une collaboration plutôt originale qui fera son apparition ce mois-ci avec l’arrivée des personnages de The Witcher.

Proposant une série de quêtes qui vous fera rencontrer Geralt, Ciri, Jaskier, Yennefer et Triss, vous pourrez obtenir, en plus des récompenses de quêtes habituelles, de nombreux cosmétiques dont :

Des potions de sorceleur

3 chansons de juke-box

Un nouveau jeu de cartes avec 5 personnages de la licence The Witcher

de la licence The Witcher Une structure de forteresse

De nouveaux emoticones et stickers

Un nouveau titre

Pour débuter cette série de quête, vous devrez bien entendu patienter jusqu’au 18 janvier mais également terminer la quête Lever l’ancre !, pour pouvoir accéder à l’île événement. Il vous reste donc quelques jours pour terminer ce pré-requis afin de pouvoir profiter de l’événement !

N’hésitez pas à consulter notre test du jeu ou notre guide complet pour tout savoir sur Lost Ark.