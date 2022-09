Lost Ark : le machiniste débarquera le 28 septembre prochain

Le MMORPG coréen Lost Ark continue à s’alimenter en contenu avec aujourd’hui l’annonce d’une nouvelle classe avancée : le machiniste. Conformément à la feuille de route du mois de septembre, d’autres nouveautés viendront s’ajouter au cours de ce mois de septembre.

Un gunner encore mieux équipé

Le machiniste est la cinquième classe avancée de la branche « tireur d’élite ». Comme son nom le laisse entendre, il s’agit d’une machine de guerre équipée de mitrailleuses, d’armes laser et de drones les plus sophistiqués qu’on puisse trouver en Arthéline. Voici la description de la classe du site officiel :

« Le machiniste est armé d’un arsenal de haute technologie et d’un drone capable d’effectuer des frappes précises à distance et des attaques uniques. Quand les armes standard et les frappes de drones ne suffisent pas à anéantir une cible, le machiniste peut activer sa compétence d’identité et s’équiper d’une technologie de pointe grâce à la capacité Hypersynchro. Les noyaux d’énergie pour la combinaison high-tech Hypersynchro peuvent être chargés en réussissant des attaques et, une fois activée, l’énergie de ses noyaux d’énergie est augmentée par des capacités jusqu’à ce que le machiniste n’en ait plus ».

Typiquement, il s’agit d’une classe infligeant d’énormes dégâts grâce à ses armes et ses drones. Il peut également se transformer pour devenir une sorte d’Iron Man balançant des lasers. Le machiniste peut frapper sur une longue distance et effectuer des combos dévastateurs avec son drone, toutefois il est extrêmement fragile comparé à la majorité des autres classes.

Ce mois-ci les joueurs peuvent également s’attendre à un nouveau raid de légion, celui de Kakul-Saydon. Vous y affronterez la folie du Cirque de minuit et combattrez des membres de la Légion du chaos, notamment son commandant, Kakul-Saydon.

Lost Ark est disponible sur PC. La classe avancée du machiniste arrivera le 28 septembre prochain.