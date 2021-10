CD Projekt : La version next-gen de Cyberpunk 2077 arrive début 2022, celle de The Witcher 3 au deuxième trimstre

Décidément, la folie des reports ne s’arrête pas chez CD Projekt. Alors que l’on était persuadé de tenir le bon bout avec la potentielle sortie proche de The Witcher 3, CD Projekt balaye ces espoirs d’un revers de la main avec un nouveau communiqué qui fait le point sur le calendrier de ses sorties, et vous vous en doutez, tout est reporté à 2022.

Cyberpunk 2077 avant The Witcher 3

CD Projekt indique donc que suite aux recommandations des personnes en charge de superviser le développement des portages next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, les deux sorties sont désormais repoussées à l’année prochaine. Et c’est finalement Cyberpunk 2077 qui arrivera en premier sur PS5 et Xbox Series si l’on en croit le studio, qui indique une sortie pour ces versions dès le premier trimestre de l’année 2022.

Les fans de Geralt devront donc attendre un peu plus longtemps, puisque les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 ne sortiront que dans le courant du deuxième trimestre 2022, sans plus de précisions pour le moment.

Nul doute que ces reports devraient décevoir de nombreuses personnes, même si la pratique est désormais une habitude cette année. Espérons que la temps supplémentaire alloué pour ces versions permettent d’éviter une nouvelle affaire pour le studio, et que tout ce temps ne se transforme pas non plus en crunch prolongé, évidemment.