Le prochain jeu The Witcher officiellement en développement

On savait que l’aventure The Witcher en jeu vidéo n’allait pas se terminer comme ça au vu de la popularité grandissante de la franchise. Toutefois, il est bon d’avoir une confirmation et c’est justement ce que nous donne CD Projekt Red en annonçant officiellement le développement du prochain RPG de la firme. The Witcher 4 ? C’est peu probable.

The Witcher 4 ? Avec ou sans Geralt ?

En 2020, le studio polonais avait annoncé se concentrer sur ses deux franchises phares : Cyberpunk 2077 et The Witcher. En dehors des projets moins ambitieux, on nous a bien fait comprendre qu’il y aurait une sorte de roulement entre les deux licences. Cyberpunk 2077 étant désormais « pleinement sorti », le gros des équipes peut désormais se pencher sur l’univers des sorcelleurs.

CD Projekt Red annonce aujourd’hui que le prochain volet de la série est officiellement en développement via son site officiel. Comme l’avait laissé entendre certains membres du studio, cette nouvelle saga aura vraisemblablement un nouveau héros ou une nouvelle héroïne. L’image partagée indique d’ailleurs que nous serons probablement dans la peau d’un sorcelleur de l’école du Chat.

Pour rappel, dans le lore de The Witcher, il existe plusieurs écoles de sorcelleurs dont celle de Geralt, l’école du Loup. Le terme « saga » laisse également présager plusieurs jeux (une nouvelle trilogie ?). En plus de ravir bon nombre de fans, cette annonce s’accompagne d’un nouveau partenariat avec Epic Games. En effet, les futurs titres seront désormais développés sous l’Unreal Engine 5. Le studio délaisse ainsi le REDengine utilisé depuis The Witcher 2 : Assassins of Kings jusqu’à Cyberpunk 2077.

A propos de ce partenariat, Pawel Zawodny (CEO de CD Projekt Red) déclare :

« L’un des aspects fondamentaux de la Transformation RED 2.0 en interne est une concentration beaucoup plus forte sur la technologie, et notre coopération avec Epic Games est basée sur ce principe. Dès le départ, nous n’avons pas confirmé un contrat de licence typique ; Epic et nous le devons comme un partenariat technologique sur le long terme avec des bénéfices mutuels. Il est vital pour CD PROJEKT RED d’avoir une direction technique pour notre futur jeu dès le tout début ; par le passé, nous avons dépensé beaucoup de ressources et d’énergie pour évaluer et adapter le REDengine à chaque nouvelle sortie de jeu. Cette coopération est tellement enthousiasmante, parce qu’elle va améliorer l’anticipation et l’efficacité du développement, tout en nous donnant l’accès à des outils de développement de pointe. J’ai hâte de découvrir les incroyables jeux que nous allons créer en utilisant Unreal Engine 5 !”

Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a également commenté ce partenariat :

« Epic a construit le moteur Unreal Engine 5 pour permettre aux équipes de créer des mondes ouverts dynamiques à une échelle et un niveau de fidélité inédits. Nous sommes profondéments honorés d’avoir d’opportunité de collaborer avec CD PROJEKT RED pour repousser les limites de la narration interactive et du gameplay ensemble, et cet effort bénéficiera à la communauté de développeurs pendant les années à venir. »

We are not planning on making the game exclusive to one storefront. — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

Suite à une inquiétude postée par un utilisateur sur Twitter, le compte officiel confirme que le studio ne prévoit pas d’exclusivité pour une plateforme en particulier. Rappelons d’ailleurs que CD Projekt a notamment sa propre plateforme, GOG.com, ainsi ce partenariat avec Epic Games ne débouchera sans doute pas sur une exclusivité via l’Epic Games Store.

Aucune période de sortie n’a encore été communiquée. On espère en tout cas que ce passage à un nouveau moteur permettra aux équipes de travailler plus efficacement et plus sereinement après les déboires de Cyberpunk 2077. Ce prochain The Witcher sera aussi l’opus AAA qui nous permettra de voir si les polonais ont retenu les leçons des erreurs passées.