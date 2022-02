Cyberpunk 2077 : Les versions PS5 et Xbox Series sont disponibles dès maintenant, tout comme un essai gratuit

CD Projekt Red a fait profil bas ces derniers mois avant de réapparaitre pour annoncer un stream spécial, répondant au nom de REDstream. Ce dernier avait lieu cet après-midi, et comme on pouvait s’en douter, le studio a profité de cette prise de parole pour parler à nouveau de Cyberpunk 2077, et surtout des versions PS5 et Xbox Series du jeu, mais il faut dire que la surprise a été éventée sur les réseaux sociaux depuis hier soir.

Les versions next-gen se montrent enfin

Qu’à cela ne tienne, on a enfin pu découvrir ces version next-gen tant attendue de Cyberpunk 2077. Il aura fallu plus attendre plus d’un an, mais on peut enfin voir à quoi ressemble le jeu sur des consoles faites pour l’accueillir, contrairement aux vieillissantes PS4 et Xbox One première génération.

Et « surprise », si vous possédez les versions PS4 et Xbox One, vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement les versions PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077. Un patch est d’ores et déjà disponible et vous permettra d’essayer ces nouvelles versions sans attendre.

Ces versions permettent d’afficher de la 4K upscalée, du ray-tracing, des temps de chargement réduits et bien d’autres améliorations visuelles. Voici les différents modes next-gen :

PS5 Performance : 60 fps / 4K dynamique Ray-tracing : 30 fps / 4K dynamique

Xbox Series X Performance : 60 fps / 4K dynamique Ray-tracing : 30 fps / 4K dynamique

Xbox Series S Performance : 30 fps / 1 440 p



Détail amusant, sur le tableau des performances, le studio a noté que le mode Performance de la PS5 et de la Xbox Series X tournait bien en 60 fps, mais que des « petites et rares chutes de framerate » peuvent arriver. On dira au moins que c’est honnête ?

Un patch 1.5 bien garni et un essai gratuit

Ce patch 1.5 intègrera aussi quelques nouveautés avec des PNJ plus nombreux, un intelligence artificielle plus crédible, tandis que les arbres de compétences ont été retravaillés, avec l’ajout du Ninjutsu en tant que build possible, qui permettra entre autre de lancer des couteaux.

On apprend aussi que les romances ont été un peu plus travaillées, et qu’il sera possible d’obtenir d’autres styles d’appartements, histoire de changer un peu de déco. La liste complète des correctifs du patch 1.5 est disponible sur le site officiel.

Et si vous n’avez pas encore le jeu, vous pouvez dès maintenant retrouver un essai gratuit de Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series. Vous disposez alors d’une version gratuite pendant 5 heures, où vous pourrez explorer Night City afin de vous faire un avis, et peut-être de passer à la caisse.