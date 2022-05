The Vagrant sortira en juin sur PS4, PS5, Xbox One et Nintendo Switch sous le nom Sword of the Vagrant

Disponible depuis 2018 sur PC, The Vagrant avait annoncé en 2020 le développement d’un portage sur Nintendo Switch avant de disparaitre des radars. Bonne nouvelle, comme l’indique Gematsu, l’action-RPG en 2D d’O.T.K Games va refaire surface dans le numéro 1745 du célèbre magazine japonais Weekly Famitsu dans lequel l’éditeur Rainy Frog officialisera la sortie du jeu le mois prochain, en juin 2022, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Switch sous un nouveau nom, Sword of the Vagrant.

Un nouveau nom, une fenêtre de lancement… et c’est tout ?

Malheureusement, d’après le site internet de Famitsu, la fenêtre de lancement et le nom de ce portage seront visiblement les seules informations intéressantes délivrées par le magazine qui se contentera essentiellement de revenir sur certains points forts du jeu, à savoir notamment son histoire et son système de combat.

Pour rappel, The Vagrant/Sword of the Vagrant invite le joueur ou la joueuse à suivre l’histoire à plusieurs fins de Vivian, une vagabonde explorant et affrontant les dangers du monde fantastique de Mythrilia afin de découvrir la vérité sur sa lignée et son secret le plus sombre. Notez également que, sauf retournement de situation entre-temps, la version de cette production prévue sur consoles devrait intégrer une localisation française.