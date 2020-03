The Vagrant : Un portage Switch est en préparation

Lancé en accès anticipé en 2017 puis sorti officiellement sur PC via Steam l’année suivante, The Vagrant, l’action-RPG en 2D d’O.T.K Games, sera porté sur Switch à une date pour le moment inconnue.

Une localisation française est prévue

Selon Gematsu, le portage est développé par DICO et édité par Rainy Frog. En plus des dix langues déjà supportées par le titre, une localisation française sera ajoutée lors du lancement sur la console de Nintendo. Pour rappel, le jeu vous permettra d’incarner Vivian la Vagabonde qui va devoir arpenter et affronter les dangers du monde de Mythrilia afin de percer les sombres secrets de sa lignée.