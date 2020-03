The Seven Deadly Sins : Grand Cross : le détail de la mise à jour du 31 mars

Comme chaque semaine The Seven Deadly Sins : Grand Cross se met à jour afin d’apporter son petit lot de contenu mais surtout de nouveaux personnages. Cette semaine, nous avons pour la première fois droit à deux héros. Nous vous détaillons toute la mise à jour ci-dessous.

Ce 31 c’est donc une bannière accueillant deux personnages qui nous est présentée. Vous pourrez ainsi augmenter vos chances d’invoquer soit SSR bleu [Les dix commandements] Galland de la vérité soit SSR rouge [Bélier de la luxure] Chevalier sacré Gowther.

Absolument, ce Gowther est sans aucun doute la meilleure unité du jeu. Avec sa capacité permettant d’augmenter le niveau des compétences alliés et son ultime qui enlève des orbes d’ultime aux ennemis, c’est un must-have qui ne faut pas hésiter à recruter.

Galland n’est pas indispensable mais sa compétence passive forçant un ennemi au hasard à n’attaquer que lui (malus qui ne peut pas être désactivé par un débuff) le rend assez unique. A réserver aux compositions mûrement réfléchies.

En outre, cette mise à jour du 31 mars est accompagnée de nouveautés moins nombreuses que la semaine dernière cela-dit. Grâce à Netmarble, voici le détail ci-dessous :

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. En attendant la maintenance, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.