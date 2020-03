The Seven Deadly Sins : Grand Cross : le détail de la mise à jour du 24 mars

Comme chaque semaine, The Seven Deadly Sins : Grand Cross a droit à une mise à jour qui apporte du nouveau contenu et bien entendu, un nouveau personnage possédant sa propre bannière. Grâce aux informations fournies par Netmarble, nous vous détaillons les apports importants ci-dessous.

Une nouvelle Merlin

Deux semaines après la première Merlin du RPG Free to Play, voici qu’une nouvelle fait son apparition. Il s’agit d’une unité SSR de type santé (vert) qui est particulièrement efficace dans les compositions pour le PVP. Elle aura bien évidemment droit à sa propre bannière donnant un pourcentage plus élevé pour l’invoquer.

Voici les autres nouveautés et changements que vous pourrez retrouver aujourd’hui via cette mise à jour :

Un nouvel événement au Fort Solgres pour améliorer vos héros. Vous pourrez gagner des tickets et les échanger ensuite contre de nombreuses récompenses dont des pendentifs SSR.

L’ajout d’un bouton sur la fiche des personnages pour éveiller vos héros plus facilement (option payante)

L’ajout d’un chat global, d’un autre pour les matchs amicaux, et également pour les deathmatch

Des améliorations au niveau de l’ergonomie pour la confrérie

Des armes et des costumes pour les unités SR vert Mascotte de la taverne Elizabeth et SSR vert Princesse Elizabeth.

De nouveaux bundles (achats ingame)

Des buffs pour certains personnages (notamment des augmentations de statuts pour les niveaux de chaque pallier SR SSR UR)

De nouveaux events

Des changements au niveau de l’interface pour les costumes et les succès.

Chaque attaques ultimes combinées ajoute désormais +1000 en classe de combat

La possibilité d’activer ou désactiver les animations des attaques ultimes pendant les combats

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. En attendant la maintenance, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.