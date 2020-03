The Seven Deadly Sins : Grand Cross : le détail de la mise à jour du 10 mars

Nous en parlions hier, le free to play sur mobiles, The Seven Deadly Sins : Grand Cross, va avoir droit à une mise à jour aujourd’hui vers 11 heures. Netmarble vient de publier le détail de cette dernière avec bien plus d’informations que l’on vous traduit ci-dessous.

La belle Merlin débarque

On imagine que c’est la nouvelle que les joueurs attendaient le plus, c’est donc Merlin qui aura sa propre bannière afin que vous puissiez l’invoquer. Il s’agit d’une unité SSR de type force (rouge) pouvant geler les ennemis à l’instar de Gustav.

Le forum de Netmarble liste donc tous les autres apports de cette mise à jour :

De nouveaux cosmétiques pour Merlin

Le chapitre 6 qui donnera de nouvelles récompenses et de nouvelles quêtes

Le Démon Gris comme nouveau boss de Death Match

Le rang joueur peuvent désormais atteindre un niveau maximum de 60

Les héros peuvent désormais atteindre le niveau 70 grâce à un dépassement du plafond

De nouveaux tampons

Un nouveau héros dans la boutique de pièces ([Gardien de la forêt] King le roi des fées)

De nouveaux bundle pour la boutique

Quelques petits correctifs

C’est l’heure de créer des guildes

En plus de tout ça, la fonctionnalité la plus importante qui débarque est la création de guilde. Il sera possible d’en fonder une uniquement après avoir complété l’épisode 73-1 du chapitre 6. En plus d’apporter de nombreuses récompenses en la visitant chaque jour, il sera possible de rejoindre des batailles de boss avec les autres membres ce qui rapportera des contributions.

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android.