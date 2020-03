The Seven Deadly Sins : Grand Cross ajoutera du nouveau contenu demain

Netmarble vient d’annoncé une maintenance qui aura lieu demain pour le free to play The Seven Deadly Sins : Grand Cross sur mobiles. Sorti le 3 mars dernier dans sa version globale, il ne faudra donc pas attendre très longtemps pour prolonger son aventure.

De nouvelles bannières ?

Pour rappelle le titre est une adaptation du manga par Nakaba Suzuki, et de l’anime du même nom. Un RPG au tour par tour assez sympathique. Sur son forum officiel, Netmarble détaille le futur contenu qui arrivera demain même nous n’avons pas encore tous les détails, notamment s’il y aura de nouveaux personnages à piocher via la mécanique des gatchas.

La maintenance aura donc lieu le mardi 10 mars vers 11 heures du matin. Voici que l’on peut attendre :

Le chapitre 6 du mode histoire

Un nouveau boss de Death Match : Le Démon Gris

Le niveau max du rang joueur passera à 60

Les attentes sont nombreuses car les petits malins qui ont déjà dosé la version japonaise savent ce qui pourra potentiellement arriver de plus, notamment certains personnages très puissants en PVP. The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android.