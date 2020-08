The Seven Deadly Sins : Grand Cross lance son festival de feux d’artifice

Après une grosse collaboration et une petite période de vache maigre avec des bannières dispensables, The Seven Deadly Sins : Grand Cross revient cette semaine avec un événement riche en contenu : le festival de feux d’artifice. On note également une bannière qui ne manquera pas de tenter certains.

Deux Estarossa pour plus de « Fullu Counta »

Avant de parler du contenu proposé cette semaine, attardons-nous sur Estarossa qui débarque sous deux versions différentes sur une seule bannière (comme pour Merascylla). Précisons également que la bannière des Seven Deadly Sins apparue la semaine dernière est toujours disponible. Il s’agit d’un excellent portail avec un taux d’apparition de SSR augmenté à 7% et possédant bon nombre de bonnes unités dont certaines qui sont d’habitude uniquement disponibles dans la boutique de pièces.

Faut-il invoquer [Démon d’élite] Estarossa de la Charité SSR et [Les Dix Commandements] Estarossa de la Charité SSR ?

Si le PVP n’a pas trop d’importance pour vous, vous pouvez aisément passer outre. Pour les autres, cela dépendra de votre intérêt pour le personnage. Commençons par préciser que [Démon d’élite] Estarossa de la Charité SSR (rouge) est l’une des pires unités du jeu. N’investissez donc pas trop sur lui, il est toutefois intéressant de le piocher pour récupérer les costumes.

Car concernant [Les Dix Commandements] Estarossa de la Charité SSR (vert), c’est une toute autre histoire. Il s’agit d’un excellent combattant en PVP qui peut aisément provoquer vos adversaires avec son contre meurtrier. Très utile lorsque l’on veut rapidement lancer une attaque ultime sans être décimé trop rapidement. Toutefois, vous pouvez tout de même patienter si vous le souhaitez car il sera disponible deux semaines plus tard dans la boutique de pièces.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

Si vous êtes un joueur Free to Play, cette semaine est une bonne opportunité pour gagner gros. Tout d’abord avec le festival de feux d’artifice qui vous permet de récupérer bon nombre de ressources facilement. En outre, sachez que les missions journalières vous rapporteront le double de récompenses. Chaque connexion journalière vous octroie en outre des tickets d’invocation. Un nouveau boss créé spécialement par l’auteur du manga pour le jeu mobile est également de la partie.

Nous aurons ainsi :

Le festival de feux d’artifice (avec plein d’événements permettant d’obtenir des items spéciaux à échanger contre des ressources à la boutique d’échange)

Des costumes pour Estarossa à la boutique

Les tâches quotidiennes rapportent le double des récompenses habituelles

Un nouvel événement de boss : le démon Kimara

Des gravures d’équipements disponible pour Estarossa, Weinheidt, et Jude

Un événement de bénéfice d’or qui permet de gagner de nombreuses ressources en dépensant de l’or

Netmarble annonce aussi que le boss Kelak reviendra la semaine prochaine, il s’agit du premier boss de guilde apparu dans le titre. The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.